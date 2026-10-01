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नालंदा खुला विश्वविद्यालय: नामांकन का आखिरी मौका! आठ अक्तूबर तक लें दाखिला, एमसीए चयनितों को भी बड़ी राहत

Thu, 01 Oct 2026 08:02 AM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 01 Oct 2026 08:02 AM IST
सार

नालंदा खुला विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पारंपरिक और वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया जारी रखते हुए आठ अक्तूबर तक प्रवेश का संभावित अंतिम अवसर दिया है।

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नालंदा खुला विश्वविद्यालय - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व से संचालित सभी पारंपरिक और वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया जारी रखी है। इसके तहत आगामी 8 अक्तूबर तक प्रवेश लेने की संभावित अंतिम विस्तारित तिथि निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह दाखिले का अंतिम मौका हो सकता है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी बिना किसी देरी के अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लें।
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एमसीए चयनितों को खास संदेश, चूक गए तो हाथ से निकल सकता है मौका
मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए 25 और 26 सितंबर को पटना स्थित मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया में सफल रहे सभी चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मोबाइल पर संदेश भेजकर परिणाम की आधिकारिक सूचना दे दी गई है।
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8 अक्तूबर से पहले पूरा करें दाखिले की प्रक्रिया
विश्वविद्यालय प्रशासन ने चयनित एमसीए छात्रों से अपील की है कि वे 8 अक्तूबर से पहले हर हाल में अपनी नामांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर लें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा बीत जाने के बाद मेरिट सूची में चयनित होने के बावजूद अभ्यर्थियों की दावेदारी स्वतः समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों पर अन्य प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
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महिला और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को फीस में 25 फीसदी छूट
उच्च शिक्षा में समावेशिता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने अपनी रियायती व्यवस्था को इस सत्र में भी बरकरार रखा है। इसके तहत सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली महिला अभ्यर्थियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। इससे पात्र विद्यार्थियों को नामांकन के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

अंतिम तारीख का इंतजार करना पड़ सकता है भारी
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि शैक्षणिक सत्र को नियमित रखने के लिए निर्धारित तिथियों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अंतिम दिनों में तकनीकी दिक्कतों या सर्वर पर दबाव की संभावना को देखते हुए अभ्यर्थियों को समय रहते नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे विश्वविद्यालय के अधिकृत पोर्टल या संबंधित केंद्रों के माध्यम से अपना दाखिला समय पर सुनिश्चित करें।


छात्रों के लिए जरूरी है समय पर कार्रवाई
विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नामांकन नहीं कराया है, उन्हें अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय जल्द प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। विशेष रूप से एमसीए में चयनित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित समय सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय निकलने के बाद खाली सीटों को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से अन्य प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
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