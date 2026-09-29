बिहार के एसकेएमसीएच में मरीजों के खाने पर बवाल: जला-गीला चावल देख भड़कीं विधायक, अधिकारियों को लगाई फटकार

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शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि उन्होंने खुद चावल को देखा और इसे खाकर भी जांचा। चावल से जले होने की गंध आ रही थी। उन्होंने कहा कि मरीजों और बच्चों को पौष्टिक, साफ और गुणवत्तापूर्ण भोजन ही मिलना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विधायक ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी लापरवाही या गड़बड़ी मिल रही है, अब उसे तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की नियमित निगरानी हो और शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विज्ञापन



निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रेशन सेंटर बंद मिले

विधायक के मुताबिक, अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें बताया कि व्यवस्था सुधारने के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किया जाएगा। इस निरीक्षण के दौरान दो रजिस्ट्रेशन सेंटर बंद मिले। इनमें महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित काउंटर भी शामिल था। विधायक ने बताया कि वहां मरीज और उनके परिजन लंबी लाइन में खड़े थे। एक महिला बच्ची को गोद में लेकर लाइन में खड़ी थी। इसे देखकर उन्होंने तत्काल अस्पताल अधीक्षक से बात कर बंद काउंटर को चालू कराने और मरीजों को परेशानी से बचाने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़े, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। विज्ञापन विज्ञापन



विधायक ने अव्यवस्था पर जताई नाराजगी

इसके अलावा अस्पताल के लावारिस वार्ड में भी विधायक ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने वहां बदबू होने की बात कही और अस्पताल में सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मियों को व्यवस्था ठीक रखने का निर्देश दिया। यही नहीं, अस्पताल परिसर में सामान्य साफ-सफाई की स्थिति में भी कुछ जगहों पर कमियां मिलीं। विधायक ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम स्थल का भी निरीक्षण किया और कहा कि वहां शेड की जरूरत है। बारिश या तेज धूप के दौरान शव लेकर आने वाले परिजनों को परेशानी होती है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा। निरीक्षण के दौरान विधायक ने चिकित्सकों, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।



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विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि पूरे अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं को लेकर वह स्वास्थ्य मंत्री को विस्तृत पत्र लिखेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भी स्थिति से अवगत कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह एसकेएमसीएच उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिलें, यह उनकी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मरीजों के साथ-साथ दूसरे जिलों से आने वाले मरीज भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां पर किसी भी तरह की कोई कुव्यवस्था और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि उन्होंने खुद चावल को देखा और इसे खाकर भी जांचा। चावल से जले होने की गंध आ रही थी। उन्होंने कहा कि मरीजों और बच्चों को पौष्टिक, साफ और गुणवत्तापूर्ण भोजन ही मिलना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विधायक ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी लापरवाही या गड़बड़ी मिल रही है, अब उसे तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की नियमित निगरानी हो और शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।विधायक के मुताबिक, अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें बताया कि व्यवस्था सुधारने के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किया जाएगा। इस निरीक्षण के दौरान दो रजिस्ट्रेशन सेंटर बंद मिले। इनमें महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित काउंटर भी शामिल था। विधायक ने बताया कि वहां मरीज और उनके परिजन लंबी लाइन में खड़े थे। एक महिला बच्ची को गोद में लेकर लाइन में खड़ी थी। इसे देखकर उन्होंने तत्काल अस्पताल अधीक्षक से बात कर बंद काउंटर को चालू कराने और मरीजों को परेशानी से बचाने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़े, यह व्यवस्था ठीक नहीं है।इसके अलावा अस्पताल के लावारिस वार्ड में भी विधायक ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने वहां बदबू होने की बात कही और अस्पताल में सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मियों को व्यवस्था ठीक रखने का निर्देश दिया। यही नहीं, अस्पताल परिसर में सामान्य साफ-सफाई की स्थिति में भी कुछ जगहों पर कमियां मिलीं। विधायक ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम स्थल का भी निरीक्षण किया और कहा कि वहां शेड की जरूरत है। बारिश या तेज धूप के दौरान शव लेकर आने वाले परिजनों को परेशानी होती है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा। निरीक्षण के दौरान विधायक ने चिकित्सकों, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।ये भी पढ़ें- होटल का कमरा नहीं खुला तो हुआ शक: अंदर का नजारा देख उड़े होश, बिहार की महिला का शव मिलने से सनसनी विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि पूरे अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं को लेकर वह स्वास्थ्य मंत्री को विस्तृत पत्र लिखेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भी स्थिति से अवगत कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह एसकेएमसीएच उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिलें, यह उनकी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मरीजों के साथ-साथ दूसरे जिलों से आने वाले मरीज भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां पर किसी भी तरह की कोई कुव्यवस्था और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर बोचहां की लोजपा विधायक बेबी कुमारी ने नाराजगी जताई। सोमवार की शाम अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वह अचानक बच्चा वार्ड पहुंचीं। वहां मरीजों के लिए तैयार चावल में जला हुआ और गीला चावल मिलने की बात सामने आई। इस दौरान विधायक ने मौके पर मौजूद अस्पताल के अधिकारियों और कर्मियों के सामने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और व्यवस्था में जल्द सुधार करने को कहा। उन्होंने इसको लेकर जमकर फटकार भी लगाई।