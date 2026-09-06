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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 06 Sep 2026 08:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:00 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 6 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

07:46 AM, 06-Sep-2026

बिहार: गंगा स्नान के दौरान बाढ़ के पानी में समाई 60 साल की महिला, सुबह से शाम तक तलाश; परिजन बेहाल

Elderly-woman-drowns-Ganges-MLA-Anant-Singh-arrives-scene-calls-Circle-Officer
बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना क्षेत्र में त्यागी बाबा ठाकुरबाड़ी के पास गंगा स्नान के दौरान 60 वर्षीय श्यामा देवी के बाढ़ के पानी में डूबने की सूचना है। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई गई। और पढ़ें
07:42 AM, 06-Sep-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ रिश्ते के मामा के साथ घर से लापता हो गई। पति के अनुसार, आरोपी दोनों को शुक्रवार रात ऑटो से लेकर गया। और पढ़ें
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