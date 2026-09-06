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बिहार: मामा के साथ महिला और 12 वर्षीय बेटी लापता, घर से लाखों के गहने-नकदी भी गायब

Sun, 06 Sep 2026 07:42 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 06 Sep 2026 07:42 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ रिश्ते के मामा के साथ घर से लापता हो गई। पति के अनुसार, आरोपी दोनों को शुक्रवार रात ऑटो से लेकर गया।

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muzaffarpur woman 12 year old daughter missing with relative uncle gold jewellery cash missing
मुजफ्फरपुर पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरपुर में एक महिला अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ रिश्ते के मामा के साथ घर से लापता हो गई। घर लौटे पति को पत्नी और बेटी के साथ पेटी का ताला टूटा मिला। पेटी में रखे करीब छह लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और एक लाख रुपये नकद भी गायब थे। पति ने पत्नी, बेटी और आरोपी व्यक्ति के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए काजी मोहम्मदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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रात में घर आया था आरोपी, ऑटो से दोनों को ले जाने का आरोप

मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सदपुरा कसाब टोला का है। पीड़ित पति के अनुसार, शुक्रवार चार सितंबर की रात करीब नौ बजे मो. सरबर कुरैशी उसके घर आया था। आरोप है कि वह उसकी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी को ऑटो पर बैठाकर अपने साथ ले गया। पति जब घर पहुंचा तो उसे घर में न तो पत्नी मिली और न ही बेटी। इसके बाद उसने घर की तलाशी ली तो पेटी का ताला टूटा हुआ मिला।

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पेटी से छह लाख के गहने और एक लाख रुपये गायब

पीड़ित पति के मुताबिक, पेटी में करीब चार भर सोने के गहने रखे थे, जिनकी कीमत लगभग छह लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा पेटी में रखे एक लाख रुपये नकद भी गायब मिले। पत्नी और बेटी के घर में नहीं मिलने तथा सामान गायब होने के बाद पति ने पहले पत्नी के मोबाइल पर फोन किया। इसके बाद आरोपी बताए जा रहे रिश्ते के मामा को भी फोन किया गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया।

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काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला पता

घटना के बाद पीड़ित ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ आरोपी व्यक्ति की काफी खोजबीन की, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद पति ने काजी मोहम्मदपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की।

पत्नी और बेटी के साथ अनहोनी की आशंका

पीड़ित पति ने पुलिस को दिए आवेदन में पत्नी के साथ किसी तरह की अनहोनी की आशंका जताई है। साथ ही उसने अपनी 12 वर्षीय बेटी को भी कहीं गलत जगह ले जाने की आशंका जाहिर की है। उसने पुलिस से पत्नी, नाबालिग बेटी और आरोपी व्यक्ति का जल्द से जल्द पता लगाने तथा मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना को लेकर पीड़ित के बयान और उसके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में शिकायत मिली है और आवेदन के आधार पर पुलिस टीम पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

 

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