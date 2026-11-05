Narak Chaturdashi 2026: दिवाली का त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि पांच दिनों तक चलने वाला खुशियों और उत्साह का पर्व है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन का अपना अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इसी दौरान नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का नाम भी खूब सुनने को मिलता है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली दो अलग-अलग त्योहार हैं या फिर दोनों एक ही पर्व के नाम हैं?

विज्ञापन

दरअसल, नरक चतुर्दशी को ही आमतौर पर छोटी दिवाली कहा जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर का वध करने की कथा याद की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, घर की साफ-सफाई करने और दीपक जलाने की परंपरा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का क्या संबंध है, इस दिन क्या किया जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है।



क्या नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली एक ही हैं?

जी हां, सामान्य तौर पर नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली एक ही पर्व के दो नाम हैं। नरक चतुर्दशी इसका धार्मिक नाम है, जबकि छोटी दिवाली इसे मुख्य दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने के कारण कहा जाता है।

हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसे नरक चौदस, रूप चौदस और कुछ स्थानों पर काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों के साथ जुड़ी परंपराओं में क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलता है।



क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी?

पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नाम के राक्षस ने लोगों को परेशान कर रखा था और कई लोगों को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उसका वध किया और बंदियों को मुक्त कराया।

मान्यता है कि भगवान कृष्ण की इस विजय की खुशी में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।



छोटी दिवाली पर क्या-क्या किया जाता है?



छोटी दिवाली के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। कई परिवारों में तिल के तेल से अभ्यंग स्नान यानी तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। इसे शरीर और मन की शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

इसके अलावा घर की साफ-सफाई की जाती है, रंगोली बनाई जाती है और शाम के समय घर के बाहर तथा पूजा स्थल पर दीपक जलाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यम दीपदान की भी परंपरा है।



नरक चतुर्दशी और बड़ी दिवाली में क्या अंतर है?

दोनों पर्वों का धार्मिक महत्व अलग-अलग कथाओं और परंपराओं से जुड़ा है।

नरक चतुर्दशी: भगवान श्रीकृष्ण की नरकासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है।

छोटी दिवाली: नरक चतुर्दशी का ही प्रचलित नाम है।

बड़ी दिवाली: कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

बड़ी दिवाली पर भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाने की परंपरा भी जुड़ी हुई है।



साल 2026 में कब है नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली?

साल 2026 में नरक चतुर्दशी की तिथि को लेकर पंचांगों में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। कुछ कैलेंडर छोटी दिवाली 7 नवंबर को बता रहे हैं, जबकि उदयातिथि और अभ्यंग स्नान की गणना के अनुसार नरक चतुर्दशी 8 नवंबर को भी बताई गई है।

दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे शुरू होकर 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे तक रहेगी। इसलिए स्थानीय पंचांग और पूजा की परंपरा के अनुसार तिथि का निर्धारण करना उचित होगा।