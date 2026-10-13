Durga Puja Pandals in Mumbai 2026: मुंबई में दुर्गा पूजा का त्योहार आस्था, भव्य सजावट और सांस्कृतिक उत्सव का अनूठा संगम लेकर आता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों में आकर्षक पंडाल सजाए जाते हैं। इन पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, रंग-बिरंगी रोशनी, कलात्मक सजावट और पारंपरिक पूजा लोगों का ध्यान खींचती हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इन पंडालों में दर्शन करने पहुंचते हैं।

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