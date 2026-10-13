दुर्गा पूजा 2026: मुंबई में कहां-कहां सजे हैं मां दुर्गा के भव्य पंडाल? जानें पूरी लिस्ट
Mumbai Durga Puja 2026: मुंबई में दुर्गा पूजा के लिए उत्तर मुंबई के रामकृष्ण मिशन, शिवाजी पार्क क्षेत्र और बांद्रा सहित कई इलाकों में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गोत्सव अपनी भव्यता और चर्चित दुर्गा प्रतिमा के लिए जाना जाता है।
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Durga Puja Pandals in Mumbai 2026: मुंबई में दुर्गा पूजा का त्योहार आस्था, भव्य सजावट और सांस्कृतिक उत्सव का अनूठा संगम लेकर आता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों में आकर्षक पंडाल सजाए जाते हैं। इन पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, रंग-बिरंगी रोशनी, कलात्मक सजावट और पारंपरिक पूजा लोगों का ध्यान खींचती हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इन पंडालों में दर्शन करने पहुंचते हैं।
मुंबई में दुर्गा पूजा के लिए उत्तर मुंबई के रामकृष्ण मिशन, शिवाजी पार्क क्षेत्र और बांद्रा सहित कई इलाकों में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गोत्सव अपनी भव्यता और चर्चित दुर्गा प्रतिमा के लिए जाना जाता है। वहीं, शहर के विभिन्न बंगाली समुदायों द्वारा आयोजित पूजा समारोहों में पारंपरिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भोग वितरण की खास झलक मिलती है।
मुंबई के मशहूर दुर्गा पूजा पंडाल
- राम कृष्ण मिशन, खार
- बालकंजी बारी दुर्गा पूजा, सांताक्रूज
- लोखंडवाला दुर्गोत्सव, अंधेरी वेस्ट
- बंगाल क्लब शिवाजी पार्क, दादर
- ठाकुर विलेज बंगाली एसोशिएशन, कांदिवाली ईस्ट
- चैम्बूर दुर्गा पूजा एसोशिएशन, चैम्बूर
- पुवाई बंगाली वेलफेयर एसोशिएशन, पुवाई
- नोतूपल्ली सरबोजोनिन दुर्गा पूजा पंडाल, बांद्रा वेस्ट
- भारतीय बंग्ला क्लब, दुर्गा पूजो, अंधेरी वेस्ट
- बाॅम्बे दुर्गा बाड़ी समिति, तेजपा,कैंप्स कोर्नर
- वाशी दुर्गोत्सव, वाशी
- नोर्थ बोम्बे सर्बोजानिन दुर्गा समिति, जुहु
दुर्गा पूजा में क्या है खास?
दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के साथ आरती, पुष्पांजलि, धुनुची नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया जा सकता है। शाम के समय रोशनी से सजे पंडाल विशेष रूप से आकर्षक लगते हैं। अगर आप मुंबई में दुर्गा पूजा देखने की योजना बना रहे हैं, तो जाने से पहले संबंधित पंडाल की तारीख, दर्शन का समय और यात्रा संबंधी जानकारी जरूर जांच लें।