Guru Nanak Jayanti 2026: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को देशभर में प्रकाश पर्व और गुरुपर्व के रूप में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष सजावट, कीर्तन, अरदास और नगर कीर्तन का आयोजन होता है। लेकिन गुरु नानक जयंती पर सबसे खास आकर्षण लंगर सेवा होती है। लंगर सिख धर्म की उस महान परंपरा का प्रतीक है, जिसमें जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी का भेदभाव किए बिना सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया जाता है।

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भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु लंगर ग्रहण करते हैं। खास मौकों और गुरु पर्व के दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ जाती है। इन गुरुद्वारों में से कुछ अपनी विशाल सामुदायिक रसोई, ऐतिहासिक महत्व और लगातार चलने वाली सेवा के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। अगर आप भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर इन पवित्र स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में जानते हैं, जहां लंगर सेवा की परंपरा बेहद खास है।

पंजाब के अमृतसर में स्थित श्री हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां स्थित गुरु रामदास जी लंगर हॉल दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोइयों में गिना जाता है।

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यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। खास पर्वों पर भोजन करने वालों की संख्या एक लाख से भी अधिक पहुंच सकती है। यहां हर व्यक्ति को समान रूप से बैठाकर भोजन परोसने की परंपरा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब देश के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में शामिल है। इसका सफेद संगमरमर, सुनहरा गुंबद और पवित्र सरोवर श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग माथा टेकने और लंगर ग्रहण करने पहुंचते हैं। गुरुपर्व के अवसर पर यहां विशेष कीर्तन और लंगर सेवा का आयोजन होता है।पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा सीस गंज साहिब का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बेहद खास है। यह गुरुद्वारा नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति से जुड़ा है। यहां श्रद्धालु अरदास करने के साथ लंगर सेवा में भी हिस्सा लेते हैं। गुरु नानक जयंती पर यह स्थान विशेष रूप से सजाया जाता है और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है।बिहार की राजधानी पटना में स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म के पांच तख्तों में से एक है। यह दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली है। यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरु पर्व के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम, कीर्तन और लंगर सेवा आयोजित की जाती है।महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे स्थित तख्त श्री हजूर साहिब सिख धर्म के प्रमुख पांच तख्तों में शामिल है। यह स्थान गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। यहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था होती है। गुरु नानक जयंती और अन्य प्रमुख सिख पर्वों पर यहां विशेष आयोजन और सेवा देखने को मिलती है।



लंगर सेवा का क्या है महत्व?

लंगर केवल भोजन कराने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह समानता, सेवा और मानवता का संदेश देता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सभी मनुष्यों को समान मानने और मिल-बांटकर खाने का विशेष महत्व है। लंगर में लोग एक साथ पंगत में बैठते हैं और स्वयंसेवक सेवा भाव से भोजन परोसते हैं। यही परंपरा सिख धर्म की पहचान और समाज को जोड़ने वाली एक अनूठी मिसाल है।

