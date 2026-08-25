DIY Rakhi Making: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस खास मौके पर स्कूलों में बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें राखी मेकिंग प्रतियोगिता बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का शानदार मौका देती है। अगर आपके स्कूल में भी राखी बनाने की प्रतियोगिता होने वाली है और आप सबसे अलग और खूबसूरत राखी बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान आइडिया आपके काम आ सकते हैं।

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