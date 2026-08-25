फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Rakhi Making Competition in School? Learn How to Make a Beautiful Rakhi at Home

Rakhi Making: घर पर ऐसे बनाएं यूनिक राखी, स्कूल की प्रतियोगिता में आएगी सबसे अलग नजर

Tue, 25 Aug 2026 12:17 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 25 Aug 2026 12:17 PM IST
सार

How to Make Rakhi at Home: घर पर राखी बनाने के लिए बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। रंगीन ऊन, रेशमी धागा, मोती, बीड्स, रिबन, फोम शीट, ग्लिटर, कार्डशीट और गोंद जैसी चीजों से आकर्षक राखी तैयार की जा सकती है। 

विज्ञापन
Rakhi Making Competition in School? Learn How to Make a Beautiful Rakhi at Home
घर पर राखी बनाने का तरीका - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

DIY Rakhi Making: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस खास मौके पर स्कूलों में बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें राखी मेकिंग प्रतियोगिता बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का शानदार मौका देती है। अगर आपके स्कूल में भी राखी बनाने की प्रतियोगिता होने वाली है और आप सबसे अलग और खूबसूरत राखी बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान आइडिया आपके काम आ सकते हैं।

विज्ञापन


घर पर राखी बनाने के लिए बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। रंगीन ऊन, रेशमी धागा, मोती, बीड्स, रिबन, फोम शीट, ग्लिटर, कार्डशीट और गोंद जैसी चीजों से आकर्षक राखी तैयार की जा सकती है। बच्चे अपनी पसंद के रंग और डिजाइन का इस्तेमाल करके यूनिक राखी बना सकते हैं।
विज्ञापन


प्रतियोगिता में राखी को सुंदर बनाने के साथ-साथ उसकी फिनिशिंग और क्रिएटिव डिजाइन पर भी ध्यान देना जरूरी है। कोशिश करें कि राखी बहुत भारी न हो और धागा मजबूत हो। अगर स्कूल में पर्यावरण-अनुकूल राखी बनाने की थीम दी गई है, तो कागज, कपड़े, ऊन और अन्य आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक या पुन: उपयोग योग्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन



राखी बनाने के लिए जरूरी सामान
 

  • रंगीन ऊन या मजबूत रेशमी धागा

  • रंगीन कार्डशीट या फोम शीट

  • छोटे मोती और बीड्स

  • रिबन

  • सजावटी लेस

  • ग्लिटर

  • कैंची

  • गोंद

  • छोटा सजावटी बटन या पेपर कटआउट


आसान तरीके से ऐसे बनाएं राखी
 

1. धागा तैयार करें

  • सबसे पहले अपनी पसंद के दो या तीन रंगों की ऊन या रेशमी डोरी लें।
  • उन्हें बराबर लंबाई में काटकर चोटी की तरह गूंथ लें।
  • दोनों सिरों को बांधकर मजबूत कर दें।


2. राखी का बीच वाला डिजाइन बनाएं

  • कार्डशीट या फोम शीट से गोल, फूल या स्टार के आकार का छोटा डिजाइन काटें।
  • प्रतियोगिता में आकर्षक लुक के लिए आप मल्टीकलर डिजाइन भी बना सकते हैं।


3. सजावट करें

  • बीच वाले हिस्से पर मोती, बीड्स, रिबन या ग्लिटर लगाएं।
  • बच्चों के लिए नाम का पहला अक्षर या छोटा-सा दिल बनाना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है।


4. धागे से जोड़ें

  • सजावटी डिजाइन को तैयार धागे के बीच में गोंद से चिपकाएं।
  • गोंद पूरी तरह सूखने दें और फिर पीछे से एक और छोटी कार्डशीट लगाकर उसे मजबूत कर दें।


5. फाइनल टच दें

  • अंत में देखें कि कोई मोती या सजावटी हिस्सा ढीला तो नहीं है।
  • अतिरिक्त गोंद साफ कर दें।
  • इससे राखी को साफ-सुथरा और प्रोफेशनल लुक मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed