Rakhi Making: घर पर ऐसे बनाएं यूनिक राखी, स्कूल की प्रतियोगिता में आएगी सबसे अलग नजर
How to Make Rakhi at Home: घर पर राखी बनाने के लिए बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। रंगीन ऊन, रेशमी धागा, मोती, बीड्स, रिबन, फोम शीट, ग्लिटर, कार्डशीट और गोंद जैसी चीजों से आकर्षक राखी तैयार की जा सकती है।
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DIY Rakhi Making: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस खास मौके पर स्कूलों में बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें राखी मेकिंग प्रतियोगिता बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का शानदार मौका देती है। अगर आपके स्कूल में भी राखी बनाने की प्रतियोगिता होने वाली है और आप सबसे अलग और खूबसूरत राखी बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान आइडिया आपके काम आ सकते हैं।
घर पर राखी बनाने के लिए बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। रंगीन ऊन, रेशमी धागा, मोती, बीड्स, रिबन, फोम शीट, ग्लिटर, कार्डशीट और गोंद जैसी चीजों से आकर्षक राखी तैयार की जा सकती है। बच्चे अपनी पसंद के रंग और डिजाइन का इस्तेमाल करके यूनिक राखी बना सकते हैं।
प्रतियोगिता में राखी को सुंदर बनाने के साथ-साथ उसकी फिनिशिंग और क्रिएटिव डिजाइन पर भी ध्यान देना जरूरी है। कोशिश करें कि राखी बहुत भारी न हो और धागा मजबूत हो। अगर स्कूल में पर्यावरण-अनुकूल राखी बनाने की थीम दी गई है, तो कागज, कपड़े, ऊन और अन्य आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक या पुन: उपयोग योग्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है।
राखी बनाने के लिए जरूरी सामान
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रंगीन ऊन या मजबूत रेशमी धागा
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रंगीन कार्डशीट या फोम शीट
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छोटे मोती और बीड्स
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रिबन
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सजावटी लेस
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ग्लिटर
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कैंची
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गोंद
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छोटा सजावटी बटन या पेपर कटआउट
आसान तरीके से ऐसे बनाएं राखी
1. धागा तैयार करें
- सबसे पहले अपनी पसंद के दो या तीन रंगों की ऊन या रेशमी डोरी लें।
- उन्हें बराबर लंबाई में काटकर चोटी की तरह गूंथ लें।
- दोनों सिरों को बांधकर मजबूत कर दें।
2. राखी का बीच वाला डिजाइन बनाएं
- कार्डशीट या फोम शीट से गोल, फूल या स्टार के आकार का छोटा डिजाइन काटें।
- प्रतियोगिता में आकर्षक लुक के लिए आप मल्टीकलर डिजाइन भी बना सकते हैं।
3. सजावट करें
- बीच वाले हिस्से पर मोती, बीड्स, रिबन या ग्लिटर लगाएं।
- बच्चों के लिए नाम का पहला अक्षर या छोटा-सा दिल बनाना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है।
4. धागे से जोड़ें
- सजावटी डिजाइन को तैयार धागे के बीच में गोंद से चिपकाएं।
- गोंद पूरी तरह सूखने दें और फिर पीछे से एक और छोटी कार्डशीट लगाकर उसे मजबूत कर दें।
5. फाइनल टच दें
- अंत में देखें कि कोई मोती या सजावटी हिस्सा ढीला तो नहीं है।
- अतिरिक्त गोंद साफ कर दें।
- इससे राखी को साफ-सुथरा और प्रोफेशनल लुक मिलेगा।