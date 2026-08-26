{"_id":"6a8e8b9a497423163a0a7ede","slug":"side-effects-of-long-sitting-on-heart-in-hindi-does-sitting-for-too-long-can-harm-my-heart-2026-08-26","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"डेस्क जॉब करने वाले संभल जाएं: घंटों बैठे रहना बना सकता है दिल को बीमार! ऑफिस वालों को जरूर जाननी चाहिए ये बात","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"हेल्थ एंड फिटनेस","slug":"fitness"}}
डेस्क जॉब करने वाले संभल जाएं: घंटों बैठे रहना बना सकता है दिल को बीमार! ऑफिस वालों को जरूर जाननी चाहिए ये बात
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:49 PM IST
सार
Side Effects of Long Sitting: जो भी लोग दफ्तर में काम करते हैं, उनके लिए लगातार कुर्सी पर घंटों बैठना आम बात है। ऐसा करने से आपके दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है, आज हम उसी बारे में जानते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट का खतरा
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Side Effects of Long Sitting: आज के समय में ऑफिस का काम हो या घर से वर्क फ्रॉम होम, ज्यादातर लोगों का काफी समय कुर्सी पर बैठकर ही गुजरता है। कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने लगातार कई घंटे बैठे रहना अब सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना आपके दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है?
ऐसे में खासकर ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जो रोजाना 8 से 10 घंटे या उससे ज्यादा समय तक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। आइए जानते हैं लंबे समय तक बैठने से दिल पर क्या असर पड़ सकता है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं।
2 of 5
लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट का खतरा
- फोटो : AI
लंबे समय तक बैठे रहने से दिल पर क्या असर पड़ता है?
लगातार कई घंटे बैठे रहने से शरीर की शारीरिक गतिविधि काफी कम हो जाती है। इसका असर धीरे-धीरे पूरे शरीर पर पड़ सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से वजन बढ़ने, ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में परेशानी जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी स्थितियां आगे चलकर दिल की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं।
3 of 5
लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट का खतरा
- फोटो : AI
बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का खतरा
जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम करते हैं, उनमें हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। लगातार बैठे रहने की आदत शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और वजन जैसे हार्ट रिस्क फैक्टर्स को प्रभावित कर सकती है।
ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ सकता है असर
एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों और शरीर के निचले हिस्से में ब्लड फ्लो कम हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण पैरों में भारीपन, अकड़न या सूजन जैसी परेशानी भी महसूस हो सकती है।
वजन बढ़ने का खतरा
लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर कम कैलोरी खर्च करता है। अगर खान-पान भी सही नहीं है, तो वजन बढ़ सकता है। अधिक वजन और मोटापा दिल की बीमारियों के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं।
ब्लड प्रेशर और शुगर पर असर
शारीरिक गतिविधि की कमी से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने के साथ अगर रोजाना एक्सरसाइज भी न की जाए तो मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट का खतरा
- फोटो : AI
ऑफिस में काम करने वाले लोग कैसे बचें?
अगर आपका काम घंटों बैठकर करने वाला है, तो कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर शरीर को एक्टिव रखा जा सकता है।
हर 30 से 60 मिनट में कुछ देर के लिए कुर्सी से उठें
ऑफिस में संभव हो तो थोड़ी देर पैदल चलें
फोन पर बात करते समय खड़े होने या चलने की कोशिश करें
लंच के बाद कुछ मिनट वॉक करें
लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें
रोजाना वॉक, योग या एक्सरसाइज के लिए समय निकालें
काम के बीच पैरों और शरीर को स्ट्रेच करते रहें
विज्ञापन
5 of 5
लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट का खतरा
- फोटो : AI
क्या रोज एक्सरसाइज करने से नुकसान खत्म हो जाएगा?
रोजाना एक्सरसाइज करना दिल और शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन पूरे दिन लगातार बैठे रहने की आदत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह या शाम एक्सरसाइज करता है, लेकिन बाकी दिन लगातार कुर्सी पर बैठा रहता है, तो उसे दिनभर में छोटे-छोटे एक्टिविटी ब्रेक लेने चाहिए।
------------------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।