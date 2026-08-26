दही या योगर्ट: सेहत के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद? जानें इसके सभी फायदे

1 of 6 दही या योगर्ट, सेहत के लिए क्या खाएं? - फोटो : AI

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Yogurt and Curd Which is Better: आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। वजन कम करने से लेकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने तक, लोग ऐसे फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहते हैं जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हों।



दही और योगर्ट भी ऐसे ही फर्मेंटेड डेयरी फूड्स हैं, जिन्हें हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि दही और योगर्ट में आखिर क्या अंतर है और सेहत के लिए इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है?



ऐसे में आपको समझने की जरूरत है कि दोनों में प्रोटीन, कैल्शियम और फर्मेंटेशन से जुड़े लाभ हो सकते हैं, लेकिन इनके बैक्टीरियल कल्चर, बनाने की प्रक्रिया और पोषण संरचना में अंतर हो सकता है। इसीलिए आइए जानते हैं दही और योगर्ट में अंतर और आपकी सेहत के लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है।

आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। वजन कम करने से लेकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने तक, लोग ऐसे फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहते हैं जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हों।

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दही और योगर्ट में क्या अंतर है?



दही आमतौर पर दूध में थोड़ी मात्रा में पुराने दही की जामन डालकर जमाया जाता है। इसमें मौजूद तत्व दूध को फर्मेंट करते हैं। वहीं, योगर्ट को आमतौर पर निर्धारित बैक्टीरियल कल्चर और नियंत्रित तापमान की मदद से तैयार किया जाता है। इसी वजह से दोनों की टेक्सचर, स्वाद और बैक्टीरिया की प्रोफाइल अलग हो सकती है। हालांकि, हर दही या योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक्स की मात्रा और प्रकार एक जैसे नहीं होते।





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गट हेल्थ के लिए क्या बेहतर?



दही और योगर्ट दोनों फर्मेंटेड फूड हैं और इनमें मौजूद कुछ तत्व आंतों के स्वास्थ्य में योगदान दे सकते हैं। हालांकि, प्रोबायोटिक फायदे उत्पाद में मौजूद विशिष्ट बैक्टीरिया और उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। अगर गट हेल्थ के लिए योगर्ट खरीद रहे हैं, तो पैकेट पर “live and active cultures” जैसी जानकारी देखना उपयोगी हो सकता है।





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पाचन के लिए दही या योगर्ट?



फर्मेंटेशन के कारण दही और योगर्ट में मौजूद लैक्टोज की मात्रा दूध की तुलना में कम हो सकती है। इसलिए कुछ लोगों को ये दूध की तुलना में आसानी से पच सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस या डेयरी से परेशानी होती है, उनके लिए सहनशीलता अलग-अलग हो सकती है।





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