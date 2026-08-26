रक्षाबंधन हेल्थ स्पेशल: रक्षाबंधन पर गुड़ की मिठाई खाना सही या चीनी वाली? जानें एक्सपर्ट की राय

1 of 6 रक्षाबंधन पर गुड़ की मिठाई खाना सही या चीनी वाली? - फोटो : AI

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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और मिठास से जुड़ा है। इस दिन घरों में मिठाइयां आती हैं और भाई-बहन एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। लेकिन अगस्त की गर्मी और उमस के बीच फिटनेस को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि क्या चीनी से बनी मिठाई की जगह गुड़ से बनी मिठाई खाना बेहतर विकल्प है?



कई लोग गुड़ को चीनी से ज्यादा हेल्दी मानकर इसका सेवन बिना किसी चिंता के करने लगते हैं। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि गुड़ भी मुख्य रूप से शुगर ही प्रदान करता है, इसलिए इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में रक्षाबंधन पर मिठाई का आनंद लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और मिठास से जुड़ा है। इस दिन घरों में मिठाइयां आती हैं और भाई-बहन एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। लेकिन अगस्त की गर्मी और उमस के बीच फिटनेस को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि क्या चीनी से बनी मिठाई की जगह गुड़ से बनी मिठाई खाना बेहतर विकल्प है?

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क्या चीनी की जगह गुड़ वाली मिठाई बेहतर है?



गुड़ को अक्सर रिफाइंड चीनी की तुलना में अधिक प्राकृतिक विकल्प माना जाता है। गुड़ में कुछ मात्रा में खनिज और अन्य पोषक तत्व मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुड़ से बनी मिठाई कम कैलोरी वाली या बिना जोखिम वाली होती है।



गुड़ और चीनी दोनों ही शरीर को मुख्य रूप से शुगर प्रदान करते हैं। इसलिए सिर्फ चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने से मिठाई अपने आप हेल्दी नहीं बन जाती। मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है।





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गर्मी में गुड़ खाने से क्या नुकसान हो सकता है?



गुड़ को लेकर गर्मियों में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन सामान्य मात्रा में गुड़ खाने को केवल गर्मी के कारण सभी लोगों के लिए नुकसानदायक मानना सही नहीं है। समस्या तब हो सकती है जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयां खाए। गुड़ वाली मिठाइयों में घी, खोया, ड्राई फ्रूट्स या अन्य हाई-कैलोरी सामग्री भी हो सकती है। इसलिए मिठाई की कुल कैलोरी और पोर्शन पर ध्यान देना जरूरी है।





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फिटनेस करने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?



अगर आप कैलोरी या वजन को लेकर सतर्क हैं, तो रक्षाबंधन पर मिठाई पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है। इसके बजाय छोटी मात्रा में मिठाई लें और पूरे दिन के खान-पान का संतुलन बनाए रखें। एक साथ कई तरह की मिठाइयां खाने से बचें

मिठाई के साथ मीठे पेय पदार्थ कम लें

पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं

सामान्य एक्सरसाइज और रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि जारी रखें

मिठाई को हेल्दी मानकर जरूरत से ज्यादा न खाएं

अगर आप कैलोरी या वजन को लेकर सतर्क हैं, तो रक्षाबंधन पर मिठाई पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है। इसके बजाय छोटी मात्रा में मिठाई लें और पूरे दिन के खान-पान का संतुलन बनाए रखें।

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