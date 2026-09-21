which side of mattress should face up: गद्दा रोजाना हमारी नींद और आराम का हिस्सा होता है, लेकिन लगातार एक ही जगह और एक ही दिशा में इस्तेमाल होने से उस पर दबाव पड़ सकता है। समय के साथ गद्दे के किसी हिस्से में धंसाव या असमानता महसूस होने लगती है। ऐसे में गद्दे को समय-समय पर पलटने या घुमाने की सलाह दी जाती है। इससे सोने वाली सतह पर पड़ने वाला दबाव अलग-अलग हिस्सों में बांटने में मदद मिल सकती है और कुछ गद्दों की उपयोगी उम्र भी बढ़ सकती है।

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आपका गद्दा पलटने वाला है या नहीं?

लेकिन यहां एक जरूरी बात है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हर गद्दे को ऊपर-नीचे पलटना सही नहीं होता। कुछ गद्दे दोनों तरफ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ केवल एक ही तरफ सोने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए गद्दा पलटने से पहले उसके लेबल, निर्माता के निर्देश या खरीद के साथ मिले निर्देशों को जरूर देखना चाहिए।अगर आपका गद्दा डबल साइडेड या फ्लिपेबल है तो उसे सही तरीके से पलटने से दोनों सतहों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एक तरफ गद्दे में आमतौर पर ऊपर वाली आरामदायक सतह को नीचे कर देना सही नहीं होता। जानिए गद्दे को पलटने का सही तरीका और वह जरूरी नियम, जो आपको इसे उलटने से पहले जरूर पता होना चाहिए।

गद्दा पलटने से पहले यह पता करना जरूरी है कि वह दोनों तरफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है या नहीं। अगर निर्माता ने उसे दोनों तरफ इस्तेमाल करने योग्य बताया है, तभी उसे ऊपर-नीचे पलटें।



गद्दे की कौन-सी साइड ऊपर होनी चाहिए?

अगर गद्दे पर एक स्पष्ट ऊपर की सतह है या निर्माता ने केवल एक तरफ इस्तेमाल करने की सलाह दी है, तो उसे उल्टा न करें। ऐसे गद्दे में नीचे की सपोर्ट लेयर और ऊपर की आरामदायक परत अलग तरीके से बनाई गई होती हैं।

जिस साइड को निर्माता ने स्लीपिंग सरफेस यानी सोने वाली सतह बताया है, वही ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका मैट्रेस दो तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दोनों सतहें बारी-बारी से ऊपर आ सकती हैं।



लेकिन एक तरफ वाले मैट्रेस में आराम वाली सतह को नीचे करके सोना सही नहीं है। इसलिए सिर्फ यह देखकर गद्दा न पलटें कि एक तरफ ज्यादा मुलायम या साफ दिखाई दे रही है। निर्माता के निर्देश सबसे महत्वपूर्ण हैं।



गद्दे को कैसे पलटें?

सबसे पहले बेड से तकिया, चादर और अन्य सामान हटा दें। गद्दे को किनारों से पकड़कर सावधानी से उठाएं। अगर गद्दा भारी है तो अकेले उठाने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लें। पलटने योग्य गद्दे को ऊपर-नीचे पलटने के बाद उसकी स्थिति जांचें और फिर बिस्तर पर ठीक से सेट करें।



फ्लिप और रोटेट में क्या अंतर है?

फ्लिप करने का मतलब गद्दे को ऊपर-नीचे पलटना है, जबकि रोटेट करने का मतलब उसे सिर वाली दिशा से पैर वाली दिशा में घुमाना है। अगर आपका गद्दा वन साइडेड है तो उसे ऊपर-नीचे करने के बजाय निर्माता के निर्देश के अनुसार सिर-पैर की दिशा में घुमाना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

गद्दे को कितनी बार पलटना चाहिए?

इसका कोई एक नियम हर गद्दे पर लागू नहीं होता। निर्माता की सलाह को प्राथमिकता दें। कुछ मैट्रेस को नियमित रूप से घुमाने की सलाह दी जाती है, जबकि कुछ आधुनिक गद्दों में विशेष रूप से केवल एक दिशा में इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। इसलिए इंटरनेट पर बताए किसी सामान्य अंतराल को अपने गद्दे पर लागू करने से पहले उसके मॉडल की देखभाल संबंधी जानकारी देखना बेहतर है।



गद्दे की लाइफ बढ़ाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान