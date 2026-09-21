फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   How to Flip a Mattress Correctly and Extend Its Lifespan

पुराने गद्दे को नया जैसा बनाए रखने का तरीका? पलटने से पहले पढ़ें ये जरूरी बात

Mon, 21 Sep 2026 04:17 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 21 Sep 2026 04:17 PM IST
सार

how to flip a mattress: अगर आपका गद्दा डबल साइडेड या फ्लिपेबल है तो उसे सही तरीके से पलटने से दोनों सतहों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एक तरफ गद्दे में आमतौर पर ऊपर वाली आरामदायक सतह को नीचे कर देना सही नहीं होता।

विज्ञापन
How to Flip a Mattress Correctly and Extend Its Lifespan
गद्दे को कैसे रखें नए जैसा - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

which side of mattress should face up: गद्दा रोजाना हमारी नींद और आराम का हिस्सा होता है, लेकिन लगातार एक ही जगह और एक ही दिशा में इस्तेमाल होने से उस पर दबाव पड़ सकता है। समय के साथ गद्दे के किसी हिस्से में धंसाव या असमानता महसूस होने लगती है। ऐसे में गद्दे को समय-समय पर पलटने या घुमाने की सलाह दी जाती है। इससे सोने वाली सतह पर पड़ने वाला दबाव अलग-अलग हिस्सों में बांटने में मदद मिल सकती है और कुछ गद्दों की उपयोगी उम्र भी बढ़ सकती है।

विज्ञापन


लेकिन यहां एक जरूरी बात है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हर गद्दे को ऊपर-नीचे पलटना सही नहीं होता। कुछ गद्दे दोनों तरफ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ केवल एक ही तरफ सोने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए गद्दा पलटने से पहले उसके लेबल, निर्माता के निर्देश या खरीद के साथ मिले निर्देशों को जरूर देखना चाहिए।
विज्ञापन


अगर आपका गद्दा डबल साइडेड या फ्लिपेबल है तो उसे सही तरीके से पलटने से दोनों सतहों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एक तरफ गद्दे में आमतौर पर ऊपर वाली आरामदायक सतह को नीचे कर देना सही नहीं होता। जानिए गद्दे को पलटने का सही तरीका और वह जरूरी नियम, जो आपको इसे उलटने से पहले जरूर पता होना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
  • आपका गद्दा पलटने वाला है या नहीं?

गद्दा पलटने से पहले यह पता करना जरूरी है कि वह दोनों तरफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है या नहीं। अगर निर्माता ने उसे दोनों तरफ इस्तेमाल करने योग्य बताया है, तभी उसे ऊपर-नीचे पलटें।


अगर गद्दे पर एक स्पष्ट ऊपर की सतह है या निर्माता ने केवल एक तरफ इस्तेमाल करने की सलाह दी है, तो उसे उल्टा न करें। ऐसे गद्दे में नीचे की सपोर्ट लेयर और ऊपर की आरामदायक परत अलग तरीके से बनाई गई होती हैं।
 

  • गद्दे की कौन-सी साइड ऊपर होनी चाहिए?

जिस साइड को निर्माता ने स्लीपिंग सरफेस यानी सोने वाली सतह बताया है, वही ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका मैट्रेस दो तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दोनों सतहें बारी-बारी से ऊपर आ सकती हैं।

लेकिन एक तरफ वाले मैट्रेस में आराम वाली सतह को नीचे करके सोना सही नहीं है। इसलिए सिर्फ यह देखकर गद्दा न पलटें कि एक तरफ ज्यादा मुलायम या साफ दिखाई दे रही है। निर्माता के निर्देश सबसे महत्वपूर्ण हैं।
 

  • गद्दे को कैसे पलटें?

सबसे पहले बेड से तकिया, चादर और अन्य सामान हटा दें। गद्दे को किनारों से पकड़कर सावधानी से उठाएं। अगर गद्दा भारी है तो अकेले उठाने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लें। पलटने योग्य गद्दे को ऊपर-नीचे पलटने के बाद उसकी स्थिति जांचें और फिर बिस्तर पर ठीक से सेट करें।
 

  • फ्लिप और रोटेट में क्या अंतर है?

फ्लिप करने का मतलब गद्दे को ऊपर-नीचे पलटना है, जबकि रोटेट करने का मतलब उसे सिर वाली दिशा से पैर वाली दिशा में घुमाना है। अगर आपका गद्दा वन साइडेड है तो उसे ऊपर-नीचे करने के बजाय निर्माता के निर्देश के अनुसार सिर-पैर की दिशा में घुमाना अधिक उपयुक्त हो सकता है।


 

  • गद्दे को कितनी बार पलटना चाहिए?

इसका कोई एक नियम हर गद्दे पर लागू नहीं होता। निर्माता की सलाह को प्राथमिकता दें। कुछ मैट्रेस को नियमित रूप से घुमाने की सलाह दी जाती है, जबकि कुछ आधुनिक गद्दों में विशेष रूप से केवल एक दिशा में इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। इसलिए इंटरनेट पर बताए किसी सामान्य अंतराल को अपने गद्दे पर लागू करने से पहले उसके मॉडल की देखभाल संबंधी जानकारी देखना बेहतर है।

गद्दे की लाइफ बढ़ाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

  • गद्दे को साफ और सूखा रखें।
  • बेड पर समय-समय पर चादर बदलें और कमरे में हवा का संचार बनाए रखें।
  • गद्दे पर अनावश्यक रूप से उछलने या अत्यधिक दबाव डालने से भी बचें।
  • सबसे जरूरी बात, गद्दे को पलटने से पहले यह जरूर जांचें कि वह फ्लिपेबल है या नहीं।
  • गलत दिशा में पलटना गद्दे की आरामदायक और सपोर्ट देने वाली परतों को नुकसान पहुंचा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed