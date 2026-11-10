फ्लोर क्लीनिंग टिप्स: फर्श की सफाई के लिए घर पर बनाएं नेचुरल क्लीनर, मार्बल और टाइल्स में आएगी चमक

Floor Cleaning Tips In Hindi: रोजाना सफाई करने के बाद भी कई बार फर्श की चमक कम होने लगती है। इसके अलावा घर में मक्खी, मच्छर और चींटियों की समस्या भी बनी रहती है। ऐसे में फर्श की बेहतर सफाई के लिए आप घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से होममेड फ्लोर क्लीनर तैयार कर सकते हैं। यह फर्श से गंदगी और चिपचिपाहट हटाने में मदद कर सकता है। साथ ही, इससे घर में ताजगी भरी खुशबू भी बनी रहती है।

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