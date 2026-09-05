फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   How to Clean Gas Stove Burners at Home: Easy Baking Soda and Vinegar Tricks

क्लीनिंग टिप्स: गैस बर्नर पड़ गए हैं काले और गंदे? बेकिंग सोडा-विनेगर से ऐसे चमकाएं

Sat, 05 Sep 2026 03:24 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 05 Sep 2026 03:24 PM IST
सार

Gas Stove Burners Looking Dirty? है। लंबे समय तक सफाई न करने पर बर्नर काले और चिपचिपे नजर आ सकते हैं। ऐसे में गैस बर्नर की सफाई के लिए घर में मौजूद बेकिंग सोडा और विनेगर का इस्तेमाल किया जा सकता है। 

विज्ञापन
How to Clean Gas Stove Burners at Home: Easy Baking Soda and Vinegar Tricks
गैस बर्नर कैसे चमकाएं - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Gas Stove Burners Cleaning Hacks: रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले गैस स्टोव के बर्नर पर तेल, मसाले, दूध और खाने के छींटों की परत धीरे-धीरे जमने लगती है। नियमित सफाई न होने पर बर्नर काले, चिकने और गंदे नजर आने लगते हैं। कई बार बर्नर के छोटे-छोटे छेदों के आसपास भी गंदगी जमा हो जाती है, जिससे इसकी सफाई करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में घर में मौजूद बेकिंग सोडा और सफेद विनेगर की मदद से सफाई की जा सकती है। ये चीजें जमी हुई चिकनाई और गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकती हैं।

विज्ञापन

 

  • बेकिंग सोडा से गैस बर्नर की सफाई


सबसे पहले गैस की सप्लाई बंद करें और स्टोव को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद बर्नर को सावधानी से निकालें। बर्नर को हल्के गुनगुने पानी से धोकर उस पर लगी ऊपरी गंदगी को हटाएं।

विज्ञापन


अब एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को बर्नर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां तेल और गंदगी ज्यादा जमी हुई है। पेस्ट को कुछ समय के लिए लगा रहने दें, ताकि जमी हुई चिकनाई नरम हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद मुलायम ब्रश या स्पंज की मदद से बर्नर को धीरे-धीरे साफ करें। बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें, खासकर अगर बर्नर की सतह नाजुक हो। सफाई के बाद इसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।
 

  • विनेगर से हटाएं जिद्दी गंदगी

अगर बर्नर पर चिकनाई या गंदगी आसानी से नहीं निकल रही है, तो सफेद विनेगर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्नर को थोड़े समय के लिए विनेगर में भिगोकर रखने से जमी हुई गंदगी ढीली होने में मदद मिल सकती है।

बेकिंग सोडा और विनेगर के संपर्क में आने पर झाग बनता है। हालांकि, दोनों को बड़ी मात्रा में पहले से मिलाकर स्टोर करने के बजाय सफाई के दौरान थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल करना बेहतर है। झाग बनने के बाद बर्नर को मुलायम ब्रश से साफ करें और फिर पानी से अच्छी तरह धो लें।
 

  • बर्नर के छोटे छेदों की सफाई भी जरूरी

गैस बर्नर में बने छोटे-छोटे छेदों में खाना या गंदगी फंस सकती है। इन्हें साफ करते समय सावधानी बरतें और किसी नुकीली धातु की चीज से छेदों को चौड़ा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। यदि छेद बंद दिखाई दें या गैस की लौ सामान्य न हो, तो निर्माता के निर्देशों के अनुसार सफाई करें या किसी योग्य गैस तकनीशियन की मदद लें।


 

  • बर्नर को अच्छी तरह सुखाना जरूरी

सफाई के बाद बर्नर को साफ कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सूखने दें। बर्नर में पानी रह जाने पर उसे तुरंत गैस स्टोव पर लगाकर इस्तेमाल न करें। पूरी तरह सूखने के बाद ही बर्नर को सही जगह पर लगाएं।


सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

  • गैस बर्नर की सफाई करते समय सबसे पहले गैस सप्लाई बंद करना जरूरी है।
  • गर्म बर्नर पर पानी या सफाई का घोल न डालें।
  • इसके अलावा गैस के दूसरे हिस्सों में पानी या सफाई का पेस्ट जाने से बचाएं।
  • अगर स्टोव के किसी हिस्से में खराबी दिखाई दे या गैस की गंध महसूस हो, तो खुद मरम्मत करने के बजाय गैस सप्लायर या योग्य तकनीशियन से संपर्क करें।
  • इस आसान सफाई रूटीन से गैस बर्नर पर जमा सामान्य चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद मिल सकती है।
  • नियमित सफाई करने से रसोई भी साफ-सुथरी दिखेगी और बर्नर की स्थिति पर भी नजर बनी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed