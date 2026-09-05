Lifestyle Tips: अगर आपके फ्रिज की वेजिटेबल ट्रे में बार-बार पानी जमा हो रहा है, तो इसे केवल सामान्य नमी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फ्रिज के अंदर पानी इकट्ठा होने के पीछे कई छोटी-बड़ी वजहें हो सकती हैं। कई बार ड्रेनेज होल या ड्रेन पाइप में गंदगी जमा होने से पानी बाहर निकल नहीं पाता और धीरे-धीरे सब्जियों वाली ट्रे के आसपास जमा होने लगता है। वहीं, कुछ मामलों में दरवाजे की रबर सील ढीली होने या फ्रिज का तापमान सही न होने के कारण भी अंदर अतिरिक्त नमी बन सकती है।

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फ्रिज के अंदर पीछे की तरफ मौजूद ड्रेनेज होल में खाद्य पदार्थों के कण या बर्फ जमने से पानी की निकासी रुक सकती है। फ्रिज बंद करके इसे सावधानी से चेक करें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार सफाई करें।

बहुत कम तापमान पर फ्रिज चलने से कुछ हिस्सों में बर्फ जम सकती है। बाद में बर्फ पिघलने पर पानी ट्रे में पहुंच सकता है।



3. दरवाजे की रबर सील देखें

अगर फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है या रबर गैस्केट खराब है, तो बाहर की गर्म हवा अंदर जाकर नमी बढ़ा सकती है।

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इसके अलावा फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरने से एयरफ्लो प्रभावित हो सकता है। अगर सफाई और सामान्य जांच के बाद भी पानी लगातार जमा हो रहा है, तो तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है।





1. ड्रेनेज होल बंद होना

फ्रिज के अंदर जमा होने वाला पानी सामान्य रूप से ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर जाता है। ड्रेनेज होल में गंदगी, खाद्य पदार्थों के छोटे टुकड़े या बर्फ जमा होने पर पानी का रास्ता बंद हो सकता है।



2. ड्रेन पाइप में रुकावट

कई फ्रिज में पानी पीछे की तरफ लगे ड्रेन सिस्टम से होकर बाहर जाता है। पाइप में ब्लॉकेज होने पर पानी वापस फ्रिज के अंदर आ सकता है।

जरूरत से ज्यादा कम तापमान पर फ्रिज चलाने से कुछ हिस्सों में बर्फ जम सकती है। बर्फ पिघलने के बाद अतिरिक्त पानी सब्जी वाली ट्रे तक पहुंच सकता है।



4. दरवाजे की रबर खराब होना

फ्रिज की डोर सील अगर ढीली, फटी या खराब हो गई है तो दरवाजा पूरी तरह सील नहीं होगा। इससे गर्म हवा अंदर आ सकती है और कंडेनसेशन बढ़ सकता है।



5. फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरना

बहुत ज्यादा सामान रखने से ठंडी हवा का सही सर्कुलेशन बाधित हो सकता है। इससे कुछ हिस्सों में ज्यादा नमी या बर्फ बनने की समस्या हो सकती है।



6. फ्रिज का लेवल सही न होना

अगर फ्रिज बिल्कुल सही स्तर पर नहीं रखा गया है, तो कुछ मॉडलों में पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए निर्माता के निर्देशों के अनुसार फ्रिज की स्थिति जांचें।



7. किसी पार्ट में खराबी

अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ होने और डोर सील सही होने के बावजूद पानी लगातार जमा हो रहा है, तो सेंसर, ड्रेन सिस्टम या किसी अन्य पार्ट में खराबी हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुद फ्रिज खोलने के बजाय योग्य तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है।





जरूरी सावधानी

फ्रिज की सफाई या ड्रेनेज होल की जांच करने से पहले फ्रिज को बंद कर दें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें। किसी नुकीली धातु की वस्तु से बर्फ या ब्लॉकेज हटाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। अगर पानी इलेक्ट्रिकल हिस्सों तक पहुंच रहा हो या फ्रिज से असामान्य आवाज/गंध आ रही हो, तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय सर्विस प्रोफेशनल से संपर्क करें।