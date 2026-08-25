मिलाद उन नबी 2026: ईद मिलाद क्या होता है? जानिए कैसे मनाया जाता है मिलाद उन नबी

eid milad kya hota hai: ईद-ए-मिलाद-उन-नबी क्या होता है? ईद मिलाद क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है? यह सवाल खासतौर पर उन लोगों के मन में आता है जो इस्लाम की इस महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं। ईद मिलाद या मिलाद उन नबी उस अवसर को कहा जाता है जब मुस्लिम समुदाय पैगंबर हजरत मुहम्मद की पैदाइश और उनकी सीरत को याद करता है। इसे अलग-अलग देशों और समुदायों में अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है।

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Mawlid अरबी शब्द है, जिसका संबंध जन्म या जन्मस्थान से है।

मिलाद उन नबी का अर्थ पैगंबर मुहम्मद के जन्म की याद से जुड़ा अवसर है।

दक्षिण एशिया में इसे आमतौर पर मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद कहा जाता है।

यह अवसर मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में पैगंबर की सीरत, उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

ईद-ए-मिलाद के मौके पर कई जगहों पर धार्मिक सभाएं, नात, दरूद-ओ-सलाम, कुरआन की तिलावत और पैगंबर की शिक्षाओं व जीवन से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है। कुछ स्थानों पर मस्जिदों और घरों को सजाया जाता है, जबकि कई समुदाय जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।हालांकि, ईद ए मिलाद मनाने का तरीका हर देश, समुदाय और धार्मिक परंपरा में एक जैसा नहीं है। कुछ मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कुछ अन्य समुदाय ईद मिलाद को मनाने की प्रथा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए इसे विभिन्न इस्लामी परंपराओं और मतों के बीच मौजूद अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।



2026 में ईद ए मिलाद उन नबी कब है?

ईद ए मिलाद को बारावफात भी कहा जाता है, क्योंकि यह इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल की 12 तारीख को आता है।

इस साल रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख 26 अगस्त 2026 को पड़ रही है।

ईद ए मिलाद उल नबी 26 अगस्त को मनाई जा रही है।



ईद ए मिलाद कैसे मनाया जाता है?



इसका तरीका स्थान और समुदाय के अनुसार अलग हो सकता है। आम तौर पर इनमें से कुछ गतिविधियां देखने को मिलती हैं।



धार्मिक सभाएं और सीरत का बयान

कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पैगंबर ﷺ के जीवन, चरित्र और शिक्षाओं पर बयान किया जाता है।



नात और दरूद-ओ-सलाम

कुछ समुदायों में नात पढ़ी जाती है और दरूद-ओ-सलाम का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में लोग सामूहिक रूप से शामिल हो सकते हैं।

मस्जिदों और घरों की सजावट

कई इलाकों में मस्जिदों, घरों और सार्वजनिक स्थानों को रोशनी व सजावटी सामग्री से सजाया जाता है। सजावट की परंपरा स्थानीय संस्कृति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।



जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम

कुछ देशों और समुदायों में मिलाद के अवसर पर जुलूस निकाले जाते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। वहीं कुछ मुस्लिम समुदाय ऐसे आयोजनों में हिस्सा नहीं लेते।



जरूरतमंदों की मदद

कई लोग इस अवसर पर भोजन बांटने, गरीबों की मदद करने और सामाजिक सेवा जैसे कामों को भी महत्व देते हैं।





क्या सभी मुसलमान ईद ए- मिलाद मनाते हैं?

ईद मिलाद को लेकर मुस्लिम समुदायों में अलग-अलग धार्मिक मत हैं।

कुछ समुदाय इसे पैगंबर की याद और उनकी सीरत से जुड़ा अवसर मानकर मनाते हैं।

जबकि कुछ विद्वान और समुदाय इसे धार्मिक रूप से निर्धारित उत्सव नहीं मानते और इसे मनाने से परहेज करते हैं।

इसलिए ईद ए मिलाद के बारे में यह कहा जा जाना सही होगा कि इसे कई मुस्लिम समुदाय मनाते हैं, लेकिन सभी मुसलमानों के बीच इसे मनाने की एक जैसी परंपरा नहीं है।



क्यों महत्वपूर्ण है ईद मिलाद?

इसे मनाने वाले लोगों के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य पैगंबर की सीरत को याद करना, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेना और मोहब्बत, रहमत, अमन, भाईचारे तथा इंसानियत जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाना है।