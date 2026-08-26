कब जारी होगी दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की पहली किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बता दें कि इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा, जिसमें 1000 रुपये सीधे खाते में भेजा जाएगा और 1500 रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा।





आज यानी 26 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औपचारिक रूप से योजना के पहले चरण की शुरुआत करते हुए 4,000 महिलाओं को योजना के लाभार्थी पत्र सौंपे। इसके बाद पात्रता प्रक्रिया पूरी करने वाली अन्य पात्र महिलाओं को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना का लाभ दिया जाएगा।