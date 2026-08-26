जरूरी खबर: रक्षाबंधन पर घेवर खाते समय बरतें सावधानी! ज्यादा सेवन से हो सकती हैं ये परेशानियां

1 of 7 ज्यादा घेवर आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? - फोटो : AI

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Kya Ghevar Unhealthy hai: सावन और रक्षाबंधन के त्योहार के साथ बाजारों में घेवर की मांग बढ़ जाती है। राजस्थान और उत्तर भारत की यह पारंपरिक मिठाई त्योहारों पर खास तौर पर पसंद की जाती है। घी, मैदा, चीनी और चाशनी से तैयार होने वाला घेवर स्वाद में बेहद लाजवाब होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाना जरूरी है।



दरअसल, घेवर में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी और फैट की मात्रा काफी अधिक हो सकती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा घेवर खाने से शरीर में कई परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ज्यादा घेवर खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं और त्योहार के दौरान इसे किस तरह सीमित मात्रा में खाया जा सकता है।

सावन और रक्षाबंधन के त्योहार के साथ बाजारों में घेवर की मांग बढ़ जाती है। राजस्थान और उत्तर भारत की यह पारंपरिक मिठाई त्योहारों पर खास तौर पर पसंद की जाती है। घी, मैदा, चीनी और चाशनी से तैयार होने वाला घेवर स्वाद में बेहद लाजवाब होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाना जरूरी है।

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क्या घेवर अनहेल्दी है?



घेवर को पूरी तरह अनहेल्दी कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह एक हाई-कैलोरी मिठाई है। इसे बनाने में मैदा, घी या तेल और चीनी का इस्तेमाल होता है। मलाई, रबड़ी या ज्यादा चाशनी वाला घेवर खाने से कैलोरी और शुगर की मात्रा और बढ़ जाती है। इसलिए घेवर का आनंद कभी-कभार और सीमित मात्रा में लेना बेहतर माना जाता है।





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ज्यादा घेवर खाने से वजन बढ़ सकता है



घेवर में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है। अगर इसे बार-बार या ज्यादा मात्रा में खाया जाए और शारीरिक गतिविधि कम हो, तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है। इससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है।





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ब्लड शुगर पर पड़ सकता है असर



घेवर में चीनी और मैदा दोनों मौजूद होते हैं। ज्यादा मात्रा में मीठा खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज या प्री-डायबिटीज वाले लोगों को खास तौर पर पोर्शन का ध्यान रखना चाहिए।





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