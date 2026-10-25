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Hindi News ›   Lifestyle ›   Food ›   Sharad Purnima Kheer Recipe: Make Delicious Kheer in Just 30 Minutes

शरद पूर्णिमा 2026: शरद पूर्णिमा पर भोग के लिए खीर कैसे बनाएं? ये आसान विधि करें नोट

Sun, 25 Oct 2026 10:25 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 25 Oct 2026 10:25 AM IST
सार

Sharad Purnima 2026: अगर आप इस शरद पूर्णिमा पर कुछ मीठा और खास बनाना चाहते हैं, तो यह आसान चावल की खीर जरूर आजमाएं। कम सामग्री और थोड़ी-सी सावधानी से आप घर पर स्वादिष्ट, मलाईदार खीर तैयार कर सकते हैं।

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Sharad Purnima Kheer Recipe: Make Delicious Kheer in Just 30 Minutes
शरद पूर्णिमा पर खीर कैसे बनाएं - फोटो : AI

विस्तार
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Sharad Purnima Kheer Recipe: शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर खीर बनाने की परंपरा कई घरों में निभाई जाती है। इस खास मौके पर अगर आप भी भगवान को भोग लगाने और परिवार के साथ त्योहार का आनंद लेने के लिए स्वादिष्ट खीर बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके काम आएगी। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों रसोई में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप लगभग 30 मिनट में गाढ़ी, मलाईदार और खुशबूदार चावल की खीर तैयार कर सकते हैं।

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घर पर बनने वाली खीर को बाजार जैसा स्वाद देने के लिए महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। सही मात्रा में दूध, चावल, चीनी और इलायची का इस्तेमाल करके आप इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता इसे और भी खास बना देते हैं।
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अगर आप खीर को ज्यादा मलाईदार बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा स्पेशल खीर बनाने की आसान विधि, जरूरी सामग्री और वे टिप्स जिनसे खीर का स्वाद और बनावट दोनों बेहतर हो सकते हैं।
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शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के लिए सामग्री

इस आसान रेसिपी को बनाने के लिए आपको घर में आसानी से मिलने वाली चीजों की जरूरत होगी।

  • दूध- 1 लीटर
  • बासमती या छोटे दाने वाले चावल- 50 ग्राम
  • चीनी- 4 से 5 बड़े चम्मच या स्वादानुसार
  • इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच
  • कटे हुए बादाम- 8 से 10
  • काजू- 8 से 10
  • पिस्ता- 1 बड़ा चम्मच
  • मिल्क पाउडर- 1 से 2 बड़े चम्मच (वैकल्पिक)
  • केसर- कुछ धागे (वैकल्पिक)


सिर्फ 30 मिनट में ऐसे बनाएं खीर


स्टेप 1: चावल को अच्छी तरह तैयार करें

सबसे पहले चावल को दो से तीन बार साफ पानी से धो लें। इसके बाद लगभग 10 मिनट के लिए भिगोकर रखें। इससे चावल जल्दी पकने में मदद मिल सकती है। समय बचाने के लिए चावल को बहुत ज्यादा मात्रा में न लें, क्योंकि पकने के बाद वह दूध को गाढ़ा कर देता है।

स्टेप 2: दूध को उबालें

एक भारी तले वाले बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालें। दूध में उबाल आने पर आंच धीमी कर दें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध तले में न लगे।

स्टेप 3: चावल डालकर पकाएं

अब भीगे हुए चावल का पानी निकालकर उन्हें उबलते दूध में डाल दें। धीमी से मध्यम आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में खीर को चलाते रहें और चावल के नरम होने तक पकाएं। समय चावल की किस्म और आंच के अनुसार थोड़ा बदल सकता है।

स्टेप 4: चीनी और इलायची मिलाएं

जब चावल अच्छी तरह पक जाएं, तब चीनी और इलायची पाउडर डालें। चाहें तो मलाईदार स्वाद के लिए थोड़ा मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करने पर चीनी की मात्रा कम रखें।

स्टेप 5: मेवे डालकर तैयार करें

अब कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और केसर डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। खीर मनचाही गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि ठंडा होने पर खीर और गाढ़ी हो जाती है।


बाजार जैसी खीर बनाने के खास टिप्स

  • खीर बनाने के लिए भारी तले वाला बर्तन इस्तेमाल करें।
  • दूध को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह नीचे न लगे।
  • चावल और दूध का अनुपात सही रखें, वरना खीर बहुत ज्यादा गाढ़ी हो सकती है।
  • कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क पाउडर वैकल्पिक हैं; इनके बिना भी स्वादिष्ट खीर बनाई जा सकती है।
  • खीर को भोग लगाने से पहले साफ बर्तन में निकालें और उचित तापमान पर रखें।
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