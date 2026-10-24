प्रेशर कुकर राइस रेसिपी: कुकर में चावल चिपचिपे क्यों बनते हैं? जानें खिले-खिले चावल बनाने का सही तरीका

Pressure Cooker Rice Recipe In Hindi: चावल को सही तरीके से पकाया जाए, तो साधारण-सी थाली भी खास बन जाती है। लेकिन कुकर में चावल बनाते समय पानी की मात्रा, चावल की किस्म और पकाने के समय पर ध्यान न देने से वे चिपचिपे और जरूरत से ज्यादा नरम हो सकते हैं। चावल बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां उनके स्वाद और टेक्सचर को बिगाड़ सकती हैं। चावल को ठीक से न धोना, पानी की मात्रा का सही ध्यान न रखना और पकने के तुरंत बाद उन्हें चलाना, इसकी आम वजहें हो सकती हैं। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट की तरह दाने-दाने अलग और खिले-खिले चावल बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान कुकिंग टिप्स अपनाकर बेहतर नतीजा पा सकते हैं।