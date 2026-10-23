Karwa Chauth Sargi 2026 : करवा चौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। शादी के बाद पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सरगी की रस्म और भी खास होती है। कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाई, मेवे, कपड़े और श्रृंगार की चीजें शामिल हो सकती हैं। सरगी सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाती है, जिसके बाद व्रत शुरू होता है। इसलिए सरगी में ऐसी चीजें चुनना उपयोगी हो सकता है, जो पेट भरने के साथ शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी दें।
पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को अक्सर यह समझ नहीं आता कि सरगी में क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना उचित है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। हालांकि, सरगी की परंपरा और उसमें शामिल खाद्य पदार्थ परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार बदल सकते हैं। कोई एक निश्चित मेन्यू सभी के लिए जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं कि सरगी की थाली में क्या शामिल किया जा सकता है और इसकी तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सरगी में फल जरूर शामिल करें
सरगी में केला, सेब, पपीता या अपनी पसंद के दूसरे फल रख सकती हैं। फलों से शरीर को पानी, फाइबर और विभिन्न विटामिन मिलते हैं। मौसमी और ताजे फल चुनना बेहतर रहता है।
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ड्राई फ्रूट्स
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मेवे और बीज खाएं
बादाम, अखरोट, किशमिश और थोड़ी मात्रा में दूसरे मेवे सरगी का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें ऊर्जा, वसा और अन्य पोषक तत्व होते हैं। इन्हें अपनी भूख और खानपान की जरूरत के अनुसार शामिल करें।
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Vegetable Daliya
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पेट भरने वाला नाश्ता करें
सरगी में दलिया, रोटी, हल्का पराठा या दूसरी परिचित चीजें शामिल की जा सकती हैं। साबुत अनाज और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का संतुलित मेल लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है। बहुत ज्यादा तला-भुना या अत्यधिक नमकीन भोजन खाने से प्यास बढ़ सकती है।
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sweet shop mithai dukan
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मिठाई खाएं, लेकिन संतुलित मात्रा में
कई परिवारों में सरगी के साथ फेनियां, मिठाई या खीर खाने की परंपरा है। अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी मात्रा में मिठाई ले सकती हैं। सिर्फ मीठा खाने के बजाय फल, अनाज और प्रोटीन के स्रोतों को भी शामिल करें।