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करवा चौथ 2026: दिनभर व्रत में रहेंगी एनर्जेटिक? करवा चौथ की सरगी में इन चीजों को करें शामिल

Fri, 23 Oct 2026 03:09 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 23 Oct 2026 03:09 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026: पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सरगी को लेकर कई सवाल होते हैं। सरगी में क्या खाना चाहिए, सास सरगी में क्या देती हैं, इसे कितने बजे खाना चाहिए और ऐसी कौन-सी चीजें हैं जिन्हें खाने से दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती है? शादी के बाद पहला करवा चौथ होने पर यह रस्म नई दुल्हन के लिए खास मायने रखती है।
 

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First Karwa Chauth Vrat: What Should Newly Married Women Eat in Sargi?
करवा चौथ सरगी - फोटो : AI

Karwa Chauth Sargi 2026 : करवा चौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। शादी के बाद पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सरगी की रस्म और भी खास होती है। कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाई, मेवे, कपड़े और श्रृंगार की चीजें शामिल हो सकती हैं। सरगी सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाती है, जिसके बाद व्रत शुरू होता है। इसलिए सरगी में ऐसी चीजें चुनना उपयोगी हो सकता है, जो पेट भरने के साथ शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी दें।



पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को अक्सर यह समझ नहीं आता कि सरगी में क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना उचित है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। हालांकि, सरगी की परंपरा और उसमें शामिल खाद्य पदार्थ परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार बदल सकते हैं। कोई एक निश्चित मेन्यू सभी के लिए जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं कि सरगी की थाली में क्या शामिल किया जा सकता है और इसकी तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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First Karwa Chauth Vrat: What Should Newly Married Women Eat in Sargi?
फल - फोटो : Adobe

सरगी में फल जरूर शामिल करें

सरगी में केला, सेब, पपीता या अपनी पसंद के दूसरे फल रख सकती हैं। फलों से शरीर को पानी, फाइबर और विभिन्न विटामिन मिलते हैं। मौसमी और ताजे फल चुनना बेहतर रहता है।
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ड्राई फ्रूट्स - फोटो : Freepik.com

मेवे और बीज खाएं

बादाम, अखरोट, किशमिश और थोड़ी मात्रा में दूसरे मेवे सरगी का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें ऊर्जा, वसा और अन्य पोषक तत्व होते हैं। इन्हें अपनी भूख और खानपान की जरूरत के अनुसार शामिल करें।
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Vegetable Daliya - फोटो : Adobe stock

पेट भरने वाला नाश्ता करें

सरगी में दलिया, रोटी, हल्का पराठा या दूसरी परिचित चीजें शामिल की जा सकती हैं। साबुत अनाज और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का संतुलित मेल लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है। बहुत ज्यादा तला-भुना या अत्यधिक नमकीन भोजन खाने से प्यास बढ़ सकती है।
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sweet shop mithai dukan - फोटो : AI Generated

मिठाई खाएं, लेकिन संतुलित मात्रा में

कई परिवारों में सरगी के साथ फेनियां, मिठाई या खीर खाने की परंपरा है। अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी मात्रा में मिठाई ले सकती हैं। सिर्फ मीठा खाने के बजाय फल, अनाज और प्रोटीन के स्रोतों को भी शामिल करें।
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