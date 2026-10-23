Karwa Chauth Sargi 2026 : करवा चौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। शादी के बाद पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सरगी की रस्म और भी खास होती है। कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाई, मेवे, कपड़े और श्रृंगार की चीजें शामिल हो सकती हैं। सरगी सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाती है, जिसके बाद व्रत शुरू होता है। इसलिए सरगी में ऐसी चीजें चुनना उपयोगी हो सकता है, जो पेट भरने के साथ शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी दें।





पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को अक्सर यह समझ नहीं आता कि सरगी में क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना उचित है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। हालांकि, सरगी की परंपरा और उसमें शामिल खाद्य पदार्थ परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार बदल सकते हैं। कोई एक निश्चित मेन्यू सभी के लिए जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं कि सरगी की थाली में क्या शामिल किया जा सकता है और इसकी तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

