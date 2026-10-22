Eggless Omelette Kaise Banayen: सुबह का नाश्ता दिन की शुरुआत को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जो लोग अंडे नहीं खाते, उनके लिए ऐसा नाश्ता चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ प्रोटीन भी दे। अगर आप भी शाकाहारी हैं या अंडे खाना पसंद नहीं करते, तो बेसन और पनीर से बना एगलेस आमलेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी शामिल की जा सकती हैं।
बेसन यानी चने के आटे से तैयार होने वाला यह आमलेट दिखने में पारंपरिक आमलेट जैसा लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद और बनावट थोड़ी अलग होती है। इसमें पनीर मिलाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जबकि पालक, टमाटर और मशरूम जैसे विकल्प स्वाद और विविधता जोड़ते हैं। आप इसे हरी चटनी, दही या होल-व्हीट टोस्ट के साथ परोस सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी को अपनी पसंद और उपलब्ध सामग्री के अनुसार आसानी से बदला जा सकता है।
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बिना अंडे के आमलेट कैसे बनाएं
- फोटो : AI
एगलेस आमलेट बनाने के लिए सामग्री
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बेसन- 4 बड़े चम्मच
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पनीर- 75 से 100 ग्राम
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बारीक कटा प्याज- 2 बड़े चम्मच
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बारीक कटा टमाटर- 2 बड़े चम्मच
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कटी हुई पालक या शिमला मिर्च- आधा कप
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हरी मिर्च- स्वादानुसार
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हल्दी- एक चुटकी
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काली मिर्च और नमक- स्वादानुसार
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पानी- जरूरत के अनुसार
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तेल- सेंकने के लिए
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हरा धनिया- थोड़ा सा
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बिना अंडे के आमलेट कैसे बनाएं
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एगलेस आमलेट बनाने का आसान तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले तैयार करें बेसन का घोल
एक बाउल में बेसन डालें। इसमें हल्दी, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह फेंटें, ताकि घोल में गांठें न रहें। घोल की कंसिस्टेंसी डोसे के घोल जैसी रखें, न बहुत गाढ़ी और न बहुत पतली।
स्टेप 2- सब्जियां मिलाएं
अब बेसन के घोल में बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, पालक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं।
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बिना अंडे के आमलेट कैसे बनाएं
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स्टेप 3- पैन पर आमलेट सेंकें
नॉन-स्टिक पैन को गर्म करें और थोड़ा तेल लगाएं। अब घोल को पैन पर डालकर गोल आकार में फैलाएं। इसे मध्यम आंच पर पकने दें। जब नीचे की सतह सिक जाए, तो सावधानी से पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंकें।
स्टेप 4- पनीर डालकर बनाएं प्रोटीन से भरपूर
अब आमलेट के ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर फैलाएं। चाहें तो पनीर को पहले हल्के मसालों के साथ भूनकर भी डाल सकते हैं। आमलेट को मोड़कर एक-दो मिनट और पकाएं, ताकि पनीर गर्म हो जाए और स्वाद अच्छी तरह मिल जाए।
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एगलेस आमलेट के फायदे
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एगलेस आमलेट खाने के फायदे
बेसन और पनीर दोनों प्रोटीन के स्रोत हैं। इनके साथ सब्जियां जोड़ने से नाश्ते में फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। हालांकि, वास्तविक प्रोटीन की मात्रा बेसन और पनीर की मात्रा तथा उनकी किस्म पर निर्भर करती है। इसलिए इसे हाई-प्रोटीन बनाने के लिए पर्याप्त पनीर या अपनी पसंद के दूसरे प्रोटीन स्रोत शामिल किए जा सकते हैं।
नाश्ते में ऐसे करें सर्व
गर्मागर्म एगलेस आमलेट को हरी चटनी, दही या होल-व्हीट टोस्ट के साथ परोसें। यह शाकाहारी लोगों के लिए नाश्ते का एक आसान और स्वादिष्ट विकल्प है।