हेल्दी रोटी रेसिपी: गेहूं के अलावा कौन सी रोटी है ज्यादा पौष्टिक? थाली में करें शामिल, जानें बनाने का तरीका

Healthy Roti Recipe in Hindi: रोटी भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में गेहूं की रोटी रोजाना बनाई और खाई जाती है। डाइट में अलग-अलग अनाजों और दालों से बनी रोटियां शामिल करके पोषण के विकल्प बढ़ाए जा सकते हैं। मक्का, जौ और चने के आटे से बनी रोटियां स्वाद के साथ फाइबर, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी दे सकती हैं। अगर आप अपनी रोजाना की थाली में कुछ हेल्दी विकल्प जोड़ना चाहते हैं, तो जानिए गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार और मल्टीग्रेन के अलावा कौन-कौन सी रोटियां फायदेमंद हो सकती हैं और इन्हें घर पर बनाने का आसान तरीका क्या है।