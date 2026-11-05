खराब AQI का असर: प्रदूषण बढ़ते ही शरीर देने लगता है ये संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

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AQI ज्यादा होने पर बाहर निकलने से बचें।

जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल करें।

घर में खिड़की-दरवाजे उस समय बंद रखें जब बाहर प्रदूषण ज्यादा हो।

घर में धूम्रपान और अगरबत्ती जैसे प्रदूषण के स्रोतों को कम करें।

सांस संबंधी परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें।

कई बार शरीर प्रदूषण के संपर्क में आने के बाद कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, जिन्हें लोग सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन लक्षणों को समय रहते पहचानें और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाएं। आइए जानते हैं कौन-से संकेत बताते हैं कि खराब हवा आपकी सेहत को प्रभावित कर रही है।अगर आपको लगातार खांसी आ रही है या गले में खराश महसूस हो रही है, तो इसके पीछे प्रदूषित हवा भी एक कारण हो सकती है। हवा में मौजूद धूल, धुआं और बारीक प्रदूषक सांस की नली में जलन पैदा कर सकते हैं। खासकर अस्थमा और एलर्जी से परेशान लोगों को प्रदूषण के कारण ज्यादा परेशानी हो सकती है।प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर श्वसन तंत्र पर पड़ता है। खराब एयर क्वालिटी में सांस लेने से कुछ लोगों को सांस फूलने, सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर पहले से अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी है, तो इसके लक्षण बढ़ सकते हैं। गंभीर सांस की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।अगर बाहर निकलने के बाद आंखों में जलन, खुजली या लालिमा महसूस होती है, तो इसकी वजह प्रदूषित हवा हो सकती है। हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक आंखों की सतह को प्रभावित कर सकते हैं। इससे आंखों में पानी आना और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।खराब एयर क्वालिटी के दौरान कुछ लोगों को सिरदर्द, बेचैनी और थकान की शिकायत हो सकती है। हालांकि, ये लक्षण केवल प्रदूषण के कारण ही हों, यह जरूरी नहीं है। लगातार परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह लें।प्रदूषित हवा में मौजूद धूल और कण त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं। इससे कुछ लोगों को त्वचा में खुजली, रूखापन और जलन महसूस हो सकती है। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है।अगर आपको पहले से अस्थमा, सांस की एलर्जी या फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, तो बढ़ता प्रदूषण परेशानी बढ़ा सकता है। इसके कारण खांसी, घरघराहट, सांस फूलना और सीने में जकड़न जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाओं का इस्तेमाल करें।--------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।