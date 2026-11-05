वायु प्रदूषण: प्रदूषित हवा शरीर के भीतर पहुंचकर मचा सकती है तबाही, बचाव न किया तो बढ़ जाएगी दिक्कतें

1 of 4 वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर दिखना शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 से ज्यादा बना हुआ है, इस तरह के प्रदूषित माहौल को सेहत के लिए कई प्रकार की समस्याओं का कारण माना जाता रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ने की आशंका है जिसे लेकर सभी लोगों को पहले से ही अलर्ट रहना जरूरी है।



हवा में घुला जहरीला धुआं और पीएम 2.5 जैसे प्रदूषण के सूक्ष्म कण सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचकर कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब एक्यूआई 400 के पार पहुंचता है, तो हवा की स्थिति बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में आ जाती है। इसका असर सिर्फ फेफड़ों के साथ-साथ दिल, दिमाग, आंखों और किडनी की सेहत पर भी पड़ सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, प्रदूषण वैसे तो सभी के लिए खतरनाक है, पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।

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2 of 4 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

दिल्ली में एक्यूआई 400 पार



5 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई अलग-अलग स्थानों पर करीब 36-400 के बीच दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। हालांकि, कई इलाकों में स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर रही। जहांगीरपुरी में ये 459, पंजाबी बाग में 448 और नरेला में 434 तक पहुंच गया। यानी कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, गंभीर श्रेणी में वायु प्रदूषण स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। पहले से दिल और फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।

3 of 4 प्रदूषण का फेफड़ों पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI

किन अंगों पर होता है प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर?



हवा में बढ़ता प्रदूषण वैसे तो शरीर पर कई प्रकार से असर डालने वाला हो सकता है, पर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव फेफड़े और दिल की सेहत पर देखा जाता रहा है।

प्रदूषण का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है। हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे बेहद बारीक कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इससे खांसी, गले में जलन, सांस फूलना और सीने में जकड़न हो सकती है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियां बिगड़ सकती हैं।

प्रदूषण के बारीक कण फेफड़ों से खून में पहुंचकर शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं। इससे खून की नसों और दिल पर असर पड़ता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ता है।

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4 of 4 प्रदूषण के कारण आंखों की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock