हेल्थ की बात: साधारण नमक की टेंशन छोड़िए, आ गया 'हार्ट फ्रेंडली' नमक; दिल और किडनी दोनों रहेंगी हेल्दी

क्या हर किसी के लिए ये सुरक्षित है?



विशेषज्ञों ने इस नमक को लेकर एक जरूरी चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि पोटैशियम युक्त नमक हर व्यक्ति के लिए सही विकल्प नहीं है। खासतौर पर जो लोग पहले से ही गंभीर रूप से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसके इस्तेमाल को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए।



दरअसल, जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो वह खून में मौजूद अतिरिक्त पोटैशियम को बाहर नहीं निकाल पाती।

ऐसे में शरीर में पोटैशियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। इस स्थिति को हाइपरकलीमिया कहते हैं। इससे दिल की धड़कन अनियमित होने और गंभीर स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है।



द जॉर्ज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रोफेसर और किडनी रोग विशेषज्ञ विवेक झा कहते हैं, गंभीर किडनी बीमारी से पीड़ित लोगों को इस तरह के बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। पोटैशियम वाला नमक अपनाने से पहले अपनी सेहत और किडनी की स्थिति को समझना भी जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो इस एक बदलाव से आप बड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर सकते हैं।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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