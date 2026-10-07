हाई प्रोटीन नाश्ता: अंडे की जगह नाश्ते में क्या खाएं? प्रोटीन से भरपूर हैं ये 5 शाकाहारी विकल्प

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भारतीय रसोई में ऐसी कई चीजें आसानी से मिल जाती हैं, जिन्हें नाश्ते में शामिल करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कुछ शाकाहारी चीजों को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। अगर आप भी अंडा नहीं खाते और सुबह के नाश्ते में प्रोटीन का अच्छा विकल्प तलाश रहे हैं, तो इन 5 देसी शाकाहारी विकल्पों को जरूर जानें।मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा शाकाहारी स्रोत मानी जाती है। मूंग दाल को भिगोकर उसका बैटर तैयार करके स्वादिष्ट चीला बनाया जा सकता है। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और दूसरी सब्जियां भी शामिल की जा सकती हैं। इसे दही के साथ खाना नाश्ते को और पौष्टिक बना सकता है।बेसन यानी चने के आटे से तैयार चीला भी सुबह के नाश्ते के लिए एक आसान विकल्प है। इसमें सब्जियां और मसाले डालकर इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। प्रोटीन के साथ इसमें फाइबर भी मिलता है।पनीर को नाश्ते में कई तरह से शामिल किया जा सकता है। पनीर भुर्जी, पनीर सैंडविच या सब्जियों के साथ पनीर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी पाया जाता है।अंकुरित मूंग, चना और दूसरी दालों को नाश्ते में सलाद या चाट के रूप में खाया जा सकता है। इनमें प्रोटीन और फाइबर के साथ कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, टमाटर, प्याज और थोड़े मसाले मिलाए जा सकते हैं।दही के साथ उबला हुआ चना मिलाकर एक आसान और पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जा सकता है। चना प्रोटीन और फाइबर देता है, जबकि दही प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत है। इसमें खीरा, टमाटर और अन्य सब्जियां मिलाकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है।सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देने के बजाय नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट का संतुलन रखना बेहतर होता है। आपकी उम्र, गतिविधि, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के अनुसार प्रोटीन की मात्रा अलग हो सकती है। किसी विशेष बीमारी या डाइट संबंधी जरूरत होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।-------------------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।