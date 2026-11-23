अब तक क्या कार्रवाई हुई?



गौरतलब है कि मर्करी एक ऐसी धातु है जो शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। चूंकि क्रीम में इसकी मात्रा अधिक थी, इसलिए इसके गंभीर साइड-इफेक्ट्स सामने आए हैं। फिलहाल कंपनी के निर्माता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और केरल पुलिस एक्ट की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।



राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने रविवार को नकली कॉस्मेटिक उत्पादों और प्रोटीन पाउडर के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बिना मंजूरी वाले ब्यूटी और स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद पाकिस्तान और मंगलुरु-कासरगोड क्षेत्र से आ रहे हैं।



पहले भी आ चुके हैं इसी तरह के मामले



इस मामले के अलावा, गायक सलीम कोडाथूर ने भी दावा किया है कि स्किन को गोरा करने वाली क्रीम के इस्तेमाल के बाद उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी। उनका कहना है कि करीब 10 साल पहले उन्हें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नाम की बीमारी हुई थी और कई महीनों तक इलाज कराना पड़ा था।



मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ऐसी बीमारी है, जिसमें किडनी के अंदर खून को छानने वाले छोटे फिल्टर प्रभावित हो जाते हैं। इससे पेशाब के रास्ते शरीर से प्रोटीन लीक होने लगता है और किडनी की काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।



फिलहाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को अलर्ट किया है कि किसी भी तरह के उत्पाद के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें और उत्पाद खरीदते समय उसके लेबल की जांच करें जिससे पता चल सके कि उसमें क्या चीजें मिलाई गई हैं।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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