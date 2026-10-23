दिवाली 2026: क्या आप भी भूल जाते हैं घर की साफ-सफाई में दरवाजों के हैंडल? ऐसे हटाएं जमी गंदगी

Door Handle Cleaning Tips In Hindi: घर को साफ और चमकदार बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी चीजों की सफाई पर ध्यान देना भी जरूरी है। अक्सर हम घर के कोनों और फर्नीचर की सफाई तो अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन दरवाजों के हैंडल को साफ करना भूल जाते हैं। रोजाना इस्तेमाल होने के कारण इन पर गंदगी और उंगलियों के निशान जमने लगते हैं, जिससे इनकी चमक फीकी पड़ सकती है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से आप दरवाजों के हैंडल को साफ करके उन्हें फिर से चमका सकती हैं।

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ये

ट्रिक्स

दरवाजों के हैंडल पर रोजाना इस्तेमाल के कारण धूल-मिट्टी और चिकनाई जमने लगती है। ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है। आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्का साबुन मिलाकर हैंडल की सफाई कर सकती हैं। यह तरीका खासतौर पर स्टेनलेस स्टील के हैंडल से सामान्य गंदगी और उंगलियों के निशान हटाने में मदद कर सकता है।पीतल के दरवाजों के हैंडल पर समय के साथ धूल, गंदगी और दाग जमने लगते हैं, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ सकती है। ऐसे में इन्हें साफ करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। आप हल्के साबुन मिले पानी और मुलायम कपड़े की मदद से हैंडल की सफाई कर सकती हैं। ध्यान रखें कि इन पर तेज केमिकल या खुरदुरी चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे पीतल की सतह पर खरोंच आ सकती है और उसकी फिनिश खराब हो सकती है।पीतल के हैंडल की सही तरीके से सफाई करने से उसकी चमक लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले मुलायम और सूखे कपड़े से हैंडल पर जमी धूल को हटा दें। अगर उस पर सामान्य गंदगी या उंगलियों के निशान हैं, तो हल्के साबुन मिले पानी से साफ करें। इसके बाद साफ और सूखे कपड़े से हैंडल को अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि नमी न रह जाए। वहीं, अगर हैंडल पर कालापन या पुरानी परत जमी है, तो उसकी धातु और फिनिश के अनुकूल क्लीनर का इस्तेमाल कर सकती हैं।



हैंडल के आसपास ऐसे करें सफाई

दरवाजों के हैंडल की सफाई करते समय केवल उसकी ऊपरी सतह को साफ करना काफी नहीं होता, बल्कि आसपास के हिस्सों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अक्सर हैंडल के जोड़ों और प्लेट के किनारों पर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूखे और मुलायम कपड़े से धूल साफ करें। इसके बाद किनारों और जोड़ों में जमा गंदगी हटाने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर हैंडल की धातु और फिनिश के अनुकूल क्लीनर से सफाई करें और अंत में सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें।





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