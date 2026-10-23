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पीएम विश्वकर्मा योजना: आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक, परेशानी होने पर इन नंबरों पर करें कॉल

Fri, 23 Oct 2026 01:02 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 23 Oct 2026 01:02 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र लोगों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं जिसमें आर्थिक लाभ भी शामिल हैं
वहीं, इस योजना में आवेदन करने या लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो रही है, तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं

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PM Vishwakarma Yojana: How to Apply, Benefits Available and Helpline Numbers for Assistance
पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Vishwakarma Yojana: देश में अलग-अलग तरह की कई सारी योजनाएं चल रही हैं। जहां एक तरफ राज्य सरकारें कुछ योजनाएं चला रही है तो कई योजनाओं का संचालन भारत सरकार कर रही है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है।



पर आपका इस योजना क लिए पात्र होना जरूरी है। वहीं, अगर आपको योजना से जुड़ी या योजना के तहत मिलने वाले लाभ या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Vishwakarma Yojana: How to Apply, Benefits Available and Helpline Numbers for Assistance
पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

परेशानी होने पर कहां कॉल करें?

  • अगर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
  • आप योजना के हेल्पलाइन नंबर 18002677777 और 17923 पर संपर्क कर सकते हैं
  • यहां पर आप योजना के बारे में, योजना में आवेदन के बारे में, प्रशिक्षण, टूलकिट सहायता या लोन से संबंधित समस्या आदि के लिए संपर्क कर सकते हैं
PM Vishwakarma Yojana: How to Apply, Benefits Available and Helpline Numbers for Assistance
पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन कर सकता है योजना में आवेदन?

  • जो लोग मूर्तिकार हैं
  • धोबी और दर्जी
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
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पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • जो नाव निर्माता हैं
  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • पत्थर तराशने वाले
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • अगर आप मालाकार हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और जब तक ये ट्रेनिंग चलती है तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपेंड देने का प्रावधान है
  • औजार खरीदने के लिए 15000 रुपये तक की टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है
  • अपना काम करने के लिए पात्र लाभार्थी को सस्ती ब्याज दर पर पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का लोन 18 महीनों के लिए मिल सकता है
  • इसके बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए लिया जा सकता है
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