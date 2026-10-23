पीएम विश्वकर्मा योजना: आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक, परेशानी होने पर इन नंबरों पर करें कॉल

PM Vishwakarma Yojana: देश में अलग-अलग तरह की कई सारी योजनाएं चल रही हैं। जहां एक तरफ राज्य सरकारें कुछ योजनाएं चला रही है तो कई योजनाओं का संचालन भारत सरकार कर रही है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है।





पर आपका इस योजना क लिए पात्र होना जरूरी है। वहीं, अगर आपको योजना से जुड़ी या योजना के तहत मिलने वाले लाभ या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...