पीएम विश्वकर्मा योजना: आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक, परेशानी होने पर इन नंबरों पर करें कॉल

PM Vishwakarma Yojana: देश में अलग-अलग तरह की कई सारी योजनाएं चल रही हैं। जहां एक तरफ राज्य सरकारें कुछ योजनाएं चला रही है तो कई योजनाओं का संचालन भारत सरकार कर रही है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है।
पर आपका इस योजना क लिए पात्र होना जरूरी है। वहीं, अगर आपको योजना से जुड़ी या योजना के तहत मिलने वाले लाभ या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
- फोटो : Adobe Stock
परेशानी होने पर कहां कॉल करें?
- अगर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
- आप योजना के हेल्पलाइन नंबर 18002677777 और 17923 पर संपर्क कर सकते हैं
- यहां पर आप योजना के बारे में, योजना में आवेदन के बारे में, प्रशिक्षण, टूलकिट सहायता या लोन से संबंधित समस्या आदि के लिए संपर्क कर सकते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
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कौन कर सकता है योजना में आवेदन?
- जो लोग मूर्तिकार हैं
- धोबी और दर्जी
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- नाई यानी बाल काटने वाले
- जो अस्त्रकार हैं
- पत्थर तोड़ने वाले
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पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
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- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
- गुड़िया और खिलौना निर्माता
- जो नाव निर्माता हैं
- जो लोग राजमिस्त्री हैं
- पत्थर तराशने वाले
- फिशिंग नेट निर्माता
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- अगर आप मालाकार हैं
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योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और जब तक ये ट्रेनिंग चलती है तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपेंड देने का प्रावधान है
- औजार खरीदने के लिए 15000 रुपये तक की टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है
- अपना काम करने के लिए पात्र लाभार्थी को सस्ती ब्याज दर पर पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का लोन 18 महीनों के लिए मिल सकता है
- इसके बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए लिया जा सकता है