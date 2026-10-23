Karwa Chauth Nek Traditions : करवा चौथ परंपरा, सुहाग और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ कई परिवारों में ‘नेक’ देने की परंपरा भी निभाई जाती है। लेकिन नेक आखिर होता क्या है? यह किसे दिया जाता है और इसमें कपड़ों से लेकर मिठाई, रुपये और श्रृंगार की चीजों तक क्या-क्या शामिल किया जाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए यह लेख तैयार किया गया है।

करवा चौथ पर नेक की परंपरा:

करवा चौथ का त्योहार भारतीय परिवारों में सुहाग, प्रेम और आपसी रिश्तों की मिठास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। पूजा-पाठ, सरगी और चंद्र दर्शन के अलावा कई परिवारों में नेक देने की परंपरा भी निभाई जाती है। नेक को केवल उपहार या रुपये देने की रस्म नहीं, बल्कि बड़ों के सम्मान, आशीर्वाद और पारिवारिक अपनापन जताने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है।

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करवा चौथ पर नेक किसे दिया जाता है?

हालांकि, नेक देने के नियम हर क्षेत्र और परिवार में एक जैसे नहीं होते। कहीं सास अपनी बहू को नेक देती हैं, तो कहीं बहू अपनी सास को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेती है। कुछ परिवारों में ननद, जेठानी या अन्य रिश्तेदारों को भी परंपरा के अनुसार नेक दिया जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नेक किसे दिया जाता है और इसमें आमतौर पर कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं।

करवा चौथ पर नेक देने की परंपरा परिवार की रीति-रिवाजों पर निर्भर करती है। कई परिवारों में सास अपनी बहू को कपड़े, मिठाई, रुपये या श्रृंगार का सामान देती हैं। वहीं, कुछ परिवारों में बहू अपनी सास को वस्त्र, फल-मिठाई और अन्य उपहार देकर सम्मान प्रकट करती है। कुछ समुदायों में ननद और अन्य सुहागिन महिलाओं को भी नेक देने का चलन है। इसलिए नेक देने वाले और पाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपने परिवार की परंपरा को प्राथमिकता देना उचित है।

नेक में क्या-क्या दिया जाता है?

नेक में आमतौर पर कई तरह की चीजें शामिल की जाती हैं। इनमें साड़ी या सूट, रुपये, मिठाई, फल, नारियल, मेवे और श्रृंगार का सामान प्रमुख हैं। कुछ परिवारों में बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी और अन्य सुहाग सामग्री भी दी जाती है। कई जगहों पर पूजा की थाली, करवा या त्योहार से जुड़ी दूसरी वस्तुएं भी उपहार में शामिल की जाती हैं।



हालांकि, नेक के लिए कोई एक अनिवार्य सूची नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति, स्थानीय रीति-रिवाज और आपसी सहमति के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। महंगे उपहार देना जरूरी नहीं है; सम्मान और स्नेह ही इस रस्म का मुख्य भाव है।

करवा चौथ पर नेक देने का क्या महत्व है?

नेक देने की परंपरा को परिवार में प्रेम, सम्मान और शुभकामनाएं साझा करने का माध्यम माना जाता है। बड़े-बुजुर्ग इस अवसर पर छोटी-बड़ी भेंट देकर नई पीढ़ी को पारिवारिक परंपराओं से जोड़ते हैं। यह रस्म कई परिवारों में रिश्तों को मजबूत करने और त्योहार की खुशियां बांटने का अवसर भी बनती है।

करवा चौथ पर नेक देते समय किन बातों का रखें ध्यान?



नेक देते समय परिवार की परंपरा, व्यक्ति की पसंद और अपनी सुविधा का ध्यान रखें। उपहार अपनी क्षमता के अनुसार दें और किसी तरह का आर्थिक दबाव न लें। यदि परिवार में नेक की रस्म को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं, तो पहले घर के बड़े-बुजुर्गों से जानकारी लेना बेहतर होगा।