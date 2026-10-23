पहले से कई देशों में रिपोर्ट किए जाते रहे हैं शमोंडा के मामले



शमोंडा वायरस मुख्य रूप से गायों में पाया जाता है, लेकिन भेड़, घोड़े, बकरियां में भी कई बार संक्रमण देखा जा चुका है।



यूरोप में इस वायरस का पता पहली बार जुलाई में चला था। इसके बाद अलग-अलग जगहों पर जानवरों में इसके मामले सामने आए। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्विट्जरलैंड में भी इसके जानवरों में मामले रिपोर्ट किए जाते रहे हैं।



फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक व्यक्ति को पहले इलाज के लिए एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं थीं। इंसान में सामने आया यह पहला रिपोर्ट किया गया मामला है।



क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के एमआरसी सेंटर फॉर वायरस रिसर्च में सीनियर लेक्चरर डॉ. बेन ब्रेनन ने बताया कि मरीज की इम्युनिटी पहले से बेहद कमजोर थी। इसलिए केवल इस घटना के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वायरस सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शमोंडा वायरस इंसानों में बड़े पैमाने पर बीमारी फैला सकता है।



एक इंसान से दूसरे इंसान में भी इस वायरस के फैलने का जोखिम बेहद कम माना जा रहा है।

जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर होती है, उनका शरीर कुछ संक्रमणों को आसानी से खत्म नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वायरस लंबे समय तक शरीर में बना रह सकता है।

आम लोगों के लिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।

लेकिन पशुओं में फैलने वाले संक्रमणों पर नजर रखना, नए मामलों की जांच करना और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर जोखिम का आकलन करना जरूरी है।





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स्रोत:

First human case of Shamonda virus reported in France as patient dies



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