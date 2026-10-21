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क्लीनिंग टिप्स: घर में बार-बार बन रहे हैं मकड़ी के जाले? अपनाएं ये घरेलू टिप्स

Wed, 21 Oct 2026 11:09 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 21 Oct 2026 11:09 PM IST
सार

Spider Web Remover:  घर की साफ-सफाई के बावजूद कई बार छत के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के आसपास मकड़ी के जाले बनने लगते हैं। बार-बार जाले साफ करने के बाद भी अगर यह समस्या बनी रहती है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं।

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How to get rid of spiders from home ghar se makdi bhagane ke upay
मकड़ी के जाले साफ करने के टिप्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

Ghar Se Makdiyan Kaise Dur Rakhen: घर की नियमित सफाई के बावजूद छत, खिड़कियों और दीवारों के कोनों में मकड़ी के जाले बार-बार बनने लगते हैं। खासकर घर के कम इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में ये जाले जल्दी दिखाई देते हैं। बार-बार जाले साफ करना परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर मकड़ियों की आवाजाही और जाले बनने की समस्या को कम किया जा सकता है।

 

इसके लिए महंगे केमिकल स्प्रे पर निर्भर रहने के बजाय सफाई, दरारों को बंद करने और कुछ घरेलू चीजों का सहारा लिया जा सकता है। सफेद सिरका और पुदीने के तेल जैसे उपाय आजमाए जाते हैं, हालांकि इनकी प्रभावशीलता के वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। आइए जानते हैं कि घर में मकड़ी के जाले रोकने के लिए कौन-से आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं।
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घर की साफ-सफाई - फोटो : Ai Generated

घर की नियमित साफ-सफाई 
 

  • अगर घर में धूल और गंदगी जमा रहती है, तो मकड़ियां जल्दी जाले बनाती हैं।
  • इसलिए हफ्ते में कम से कम दो बार घर के कोनों, छत और फर्नीचर के पीछे अच्छी तरह सफाई करें।
  • वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने से जाले और मकड़ियों के अंडे आसानी से हट जाते हैं।
  • साफ-सफाई से मकड़ियों के लौटने की संभावना काफी कम हो जाती है।
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कपूर के उपाय - फोटो : amar ujala

कपूर 

  • कपूर सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि मकड़ियों को दूर रखने के लिए भी बेहद कारगर माना जाता है।
  • कमरे के कोनों और अलमारी के पास कपूर की गोलियां रख दें।
  • इसकी तेज खुशबू मकड़ियों को घर से दूर रखने में मदद करती है।
  • साथ ही घर में फ्रेशनेस भी बनी रहती है।
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नींबू-संतरे के छिलके - फोटो : Ai Generated

नींबू और संतरे के छिलके
 

  • मकड़ियां खट्टे फलों की गंध से दूर रहती हैं।
  • आप नींबू या संतरे के छिलकों को खिड़कियों, अलमारी और कमरे के कोनों में रख सकते हैं।
  • चाहें तो इन छिलकों को रगड़कर सतह साफ करें।
  • यह तरीका पूरी तरह नेचुरल है और घर में अच्छी खुशबू भी बनाए रखता है।
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पुदीने का तेल - फोटो : Ai Generated

पुदीने का तेल 
 

  • पुदीने की खुशबू इंसानों को भले ही अच्छी लगे, लेकिन मकड़ियां इससे दूर भागती हैं।
  • एक कप पानी में 8-10 बूंद पुदीने का तेल मिलाकर स्प्रे तैयार करें।
  • इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां बार-बार जाले बनते हैं।
  • इससे घर में ताजगी भी बनी रहेगी और मकड़ियों की समस्या भी कम होगी।
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