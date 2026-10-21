क्लीनिंग टिप्स: घर में बार-बार बन रहे हैं मकड़ी के जाले? अपनाएं ये घरेलू टिप्स

Ghar Se Makdiyan Kaise Dur Rakhen: घर की नियमित सफाई के बावजूद छत, खिड़कियों और दीवारों के कोनों में मकड़ी के जाले बार-बार बनने लगते हैं। खासकर घर के कम इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में ये जाले जल्दी दिखाई देते हैं। बार-बार जाले साफ करना परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर मकड़ियों की आवाजाही और जाले बनने की समस्या को कम किया जा सकता है।

इसके लिए महंगे केमिकल स्प्रे पर निर्भर रहने के बजाय सफाई, दरारों को बंद करने और कुछ घरेलू चीजों का सहारा लिया जा सकता है। सफेद सिरका और पुदीने के तेल जैसे उपाय आजमाए जाते हैं, हालांकि इनकी प्रभावशीलता के वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। आइए जानते हैं कि घर में मकड़ी के जाले रोकने के लिए कौन-से आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं।