नौकरी: राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24752 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, कौन भर सकता है फॉर्म?

आवेदन के लिए पहले ओटीआर जरूरी

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एसएसओ पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करना होगा और निर्धारित ओटीआर शुल्क जमा करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर ओटीआर पंजीकरण कराया है और शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा।



वहीं, पहली बार एसएसओ के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ओटीआर शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद बैंक लेनदेन और सत्यापन की पुष्टि कर लेना जरूरी है, ताकि आवेदन की अंतिम तारीख के समय भुगतान से जुड़ी कोई परेशानी न हो।