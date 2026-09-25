आईबीपीएस पीओ भर्ती: मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, फटाफट यहां से करें डाउनलोड; कब होगा एग्जाम? जानें

एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर क्या करें?

कॉल लेटर डाउनलोड करने में इंटरनेट की स्पीड और वेबसाइट पर एक साथ ज्यादा उम्मीदवारों के आने जैसी वजहों से परेशानी हो सकती है। अगर एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो 5 मिनट बाद दोबारा कोशिश करें। उम्मीदवार रात के समय भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो सकता है।

लॉगिन डिटेल ध्यान से भरें

लॉगिन करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सही दर्ज करें। ये जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय स्क्रीन पर दिखाई गई थी और ऑटो-जेनरेटेड ईमेल के जरिए भी भेजी गई थी। साथ ही, जन्मतिथि वही दर्ज करें जो आवेदन करते समय भरी गई थी और एप्लीकेशन प्रिंट में दर्ज है।