आईबीपीएस पीओ भर्ती: मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, फटाफट यहां से करें डाउनलोड; कब होगा एग्जाम? जानें
आईबीपीएस पीओ भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 4 अक्तूबर 2026 को होगी।
विस्तार
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने पीओ/एमटी भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 24 सितंबर 2026 को जारी हुआ है। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, वे इसे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
आईबीपीएस पीओ मेन्स परीक्षा चार अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती की यह प्रक्रिया सीआरपी पीओ/एमटी-XVI के तहत हो रही है।
|विवरण
|जानकारी
|संचालन निकाय
|बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)
|भर्ती
|सीआरपी पीओ/एमटी-XVI
|पद
|परिवीक्षाधीन अधिकारी/प्रबंधन प्रशिक्षु
|रिक्तियां
|7,565
|प्रारंभिक परीक्षा
|22 और 23 अगस्त 2026
|प्रारंभिक परीक्षा परिणाम
|23 सितंबर 2026
|मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र
|24 सितंबर 2026
|मुख्य परीक्षा
|4 अक्तूबर 2026
अक्तूबर में होगी आईबीपीएस पीओ मेन्स परीक्षा
आईबीपीएस पीओ मेन्स परीक्षा 4 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले उम्मीदवार अपने रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का पता अच्छी तरह जांच लें।
मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जरूरी दस्तावेज है। इसलिए उम्मीदवार इसे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर क्या करें?
कॉल लेटर डाउनलोड करने में इंटरनेट की स्पीड और वेबसाइट पर एक साथ ज्यादा उम्मीदवारों के आने जैसी वजहों से परेशानी हो सकती है। अगर एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो 5 मिनट बाद दोबारा कोशिश करें। उम्मीदवार रात के समय भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो सकता है।
लॉगिन डिटेल ध्यान से भरें
लॉगिन करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सही दर्ज करें। ये जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय स्क्रीन पर दिखाई गई थी और ऑटो-जेनरेटेड ईमेल के जरिए भी भेजी गई थी। साथ ही, जन्मतिथि वही दर्ज करें जो आवेदन करते समय भरी गई थी और एप्लीकेशन प्रिंट में दर्ज है।
कैसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र?
- सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
- होम पेज पर CRP PO/MT-XVI सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब PO/MT-XVI की मुख्य परीक्षा के कॉल लेटर/एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
- आपका IBPS PO मेन्स एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी जांच लें।
- एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें और परीक्षा के दिन इसे साथ लेकर जाएं।