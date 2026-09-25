पीएमबीआई भर्ती: फार्मा से लेकर आईटी और मीडिया तक 178 पदों पर भर्ती, वेतन 1.58 लाख तक; क्या है पदवार योग्यता?

भारतीय फार्मास्युटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो (PMBI) ने 178 संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती मार्केटिंग, क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स, मीडिया और अन्य विभागों में होगी। इस भर्ती में ग्रेजुएशन, बी.फार्मा/एम.फार्मा, बीएससी, बीवीएससी एवं एएच, बी.कॉम, बीटेक/एमसीए, एलएलबी और जनसंचार की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

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