यूपी जॉब फेयर: पीलीभीत में लगेगा रोजगार मेला, 2500+ पदों पर नौकरी का मौका; कब-कहां और कैसे करें आवेदन?

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का मौका है। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से 28 सितंबर 2026 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में करीब 2500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए कंपनियां शामिल होंगी। फ्रेशर उम्मीदवार भी इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं।

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