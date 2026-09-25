जीटीबीएच: अस्पताल में डॉक्टर्स की भर्ती, पीजी डिग्री-डिप्लोमा वालों के लिए मौका; इस तारीख से पहले करें आवेदन
गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 89 पदों पर भर्ती निकली है। संबंधित विशेषज्ञता में पीजी डिग्री, डीएनबी या पीजी डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 29 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।
विस्तार
गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली (GTBH) ने वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 89 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gtbh.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 29 सितंबर तक चलेगी। जीटीबीएच दिल्ली में वरिष्ठ रेजिडेंट पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 30 सितंबर 2026 को होगा।
नोट करें अहम तिथियां
|आयोजन
|तारीख
|आवेदन करने की अंतिम तिथि
|29 सितंबर 2026
|गूगल फॉर्म लिंक निष्क्रिय होने की तारीख
|29 सितंबर 2026
|साक्षात्कार (विभाग 1 से 9)
|30 सितंबर 2026
|साक्षात्कार (विभाग 10 से 19)
|1 अक्तूबर 2026
आवेदन के लिए क्या पात्रता?वरिष्ठ रेजिडेंट पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री, डीएनबी या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। अगर योग्य पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित क्षेत्र में तीन साल के अनुभव वाले एमबीबीएस उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
विभागवार पद और इंटरव्यू शेड्यूल
|विभाग
|खाली पद
|इंटरव्यू की तारीख
|रिपोर्टिंग का समय
|इंटरव्यू शुरू होने का समय
|पीडियाट्रिक्स (बच्चों का विभाग)
|07
|30 सितंबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|हेमेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स (ऑन्कोलॉजी)
|01
|30 सितंबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|रेडियोलॉजी
|11
|30 सितंबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)
|06
|30 सितंबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|डीईएम सर्जरी
|01
|30 सितंबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|बायोकेमिस्ट्री
|02
|30 सितंबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|डीईएम बायोकेमिस्ट्री
|01
|30 सितंबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|पैथोलॉजी (ब्लड बैंक)
|01
|30 सितंबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|एएंडई (आपातकालीन विभाग)
|02
|30 सितंबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग विभाग)
|01
|30 सितंबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|मेडिसिन
|12
|1 अक्तूबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|डायलिसिस
|01
|1 अक्तूबर 2026
|सुबह 09:30–10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|एंडोक्राइनोलॉजी
|03
|1 अक्तूबर 2026
|सुबह 09:30–10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|एनेस्थीसिया
|20
|1 अक्तूबर 2026
|सुबह 09:30–10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|फोरेंसिक मेडिसिन
|01
|1 अक्तूबर 2026
|सुबह 09:30-10:00 बजे
|सुबह 10:30 बजे
|बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी
|06
|1 अक्तूबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|न्यूरोसर्जरी
|07
|1 अक्तूबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विभाग)
|01
|1 अक्तूबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|जनरल सर्जरी
|05
|1 अक्तूबर 2026
|दोपहर 01:30-02:00 बजे
|दोपहर 02:30 बजे
|कुल
|89
|-
|-
इतना मिलेगा वेतन
जीटीबीएच दिल्ली में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों को वेतन स्तर-11 के अनुसार 67,700 रुपये का मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को एनपीए (नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस) और नियमानुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे।
कैसे होगी चयन प्रक्रिया?जीटीबीएच दिल्ली वरिष्ठ रेजिडेंट भर्ती में सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों के शैक्षणिक और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को चयन बोर्ड के सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन?
- सबसे पहले जीटीबीएच दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती से जुड़े Senior Resident Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को खोलें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- जरूरी दस्तावेजों की जानकारी/कॉपी निर्धारित तरीके से जमा करें।
- फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका रिकॉर्ड/प्रिंट सुरक्षित रख लें।
- निर्धारित तारीख और समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हों।