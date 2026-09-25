जीटीबीएच: अस्पताल में डॉक्टर्स की भर्ती, पीजी डिग्री-डिप्लोमा वालों के लिए मौका; इस तारीख से पहले करें आवेदन

पीडियाट्रिक्स (बच्चों का विभाग) 07 30 सितंबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

हेमेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स (ऑन्कोलॉजी) 01 30 सितंबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

रेडियोलॉजी 11 30 सितंबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) 06 30 सितंबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

डीईएम सर्जरी 01 30 सितंबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

बायोकेमिस्ट्री 02 30 सितंबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

डीईएम बायोकेमिस्ट्री 01 30 सितंबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

पैथोलॉजी (ब्लड बैंक) 01 30 सितंबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

एएंडई (आपातकालीन विभाग) 02 30 सितंबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग विभाग) 01 30 सितंबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

मेडिसिन 12 1 अक्तूबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

डायलिसिस 01 1 अक्तूबर 2026 सुबह 09:30–10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

एंडोक्राइनोलॉजी 03 1 अक्तूबर 2026 सुबह 09:30–10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

एनेस्थीसिया 20 1 अक्तूबर 2026 सुबह 09:30–10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

फोरेंसिक मेडिसिन 01 1 अक्तूबर 2026 सुबह 09:30-10:00 बजे सुबह 10:30 बजे

बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी 06 1 अक्तूबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

न्यूरोसर्जरी 07 1 अक्तूबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विभाग) 01 1 अक्तूबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे

जनरल सर्जरी 05 1 अक्तूबर 2026 दोपहर 01:30-02:00 बजे दोपहर 02:30 बजे