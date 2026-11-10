सरकारी नौकरी: दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में 40 पदों पर भर्ती, आज ही वॉक-इन इंटरव्यू; मिलेगी 2 लाख तक सैलरी
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 10 Nov 2026 01:20 PM IST
सार
Lok Nayak Hospital Recruitment 2026: दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के 40 पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवारों का चयन सीधे वॉक-इन इंटरव्यू और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू 10 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से होगा। चयनित उम्मीदवारों को 67,700 से 2,08,700 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। यह भर्ती 44 दिनों के लिए अस्थायी आधार पर की जाएगी।
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विस्तार
दिल्ली में मेडिकल क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। राजधानी के लोक नायक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के 40 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अस्पताल की ओर से यह भर्ती अलग-अलग विभागों के लिए की जा रही है। खास बात यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कोई लंबी ऑनलाइन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन सीधे वॉक-इन इंटरव्यू और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 को तय समय पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं?
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किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं?
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विभाग का नाम
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पदों की संख्या
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न्यूरोसर्जरी
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10
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बर्न्स एंड प्लास्टिक
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9
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मेडिसिन
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8
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जनरल सर्जरी
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4
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नियोनेटोलॉजी
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2
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न्यूरो-एनेस्थीसिया
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2
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रेडियोलॉजी
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2
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पीडियाट्रिक्स
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1
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रेडियोथेरेपी
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1
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ईएनटी
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1
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कुल पद
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40
कितना मिलेगा हर महीने वेतन?इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें नियमानुसार दूसरे लाभ और भत्ते भी मिलेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भर्ती नियमित नौकरी के लिए नहीं है। लोक नायक अस्पताल की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति एडहॉक यानी अस्थायी आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 44 दिनों के लिए होगी। इसलिए आवेदन या इंटरव्यू में शामिल होने से पहले उम्मीदवार भर्ती की शर्तों और नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
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कब और कहां होगा वॉक-इन इंटरव्यू?सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 10 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का स्थान कॉन्फ्रेंस हॉल, मेडिकल डायरेक्टर, लोक नायक अस्पताल (एलएनएच) है। अस्पताल के अनुसार, वॉक-इन इंटरव्यू हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तय समय से पहले इंटरव्यू केंद्र पर पहुंचें। देर से पहुंचने पर परेशानी हो सकती है। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाना जरूरी है।
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