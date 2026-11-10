सरकारी नौकरी: दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में 40 पदों पर भर्ती, आज ही वॉक-इन इंटरव्यू; मिलेगी 2 लाख तक सैलरी

विभाग का नाम पदों की संख्या न्यूरोसर्जरी 10 बर्न्स एंड प्लास्टिक 9 मेडिसिन 8 जनरल सर्जरी 4 नियोनेटोलॉजी 2 न्यूरो-एनेस्थीसिया 2 रेडियोलॉजी 2 पीडियाट्रिक्स 1 रेडियोथेरेपी 1 ईएनटी 1 कुल पद 40

कितना मिलेगा हर महीने वेतन?

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कब और कहां होगा वॉक-इन इंटरव्यू?

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कौन से दस्तावेज साथ लेकर जाएं?

किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं?इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें नियमानुसार दूसरे लाभ और भत्ते भी मिलेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भर्ती नियमित नौकरी के लिए नहीं है। लोक नायक अस्पताल की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति एडहॉक यानी अस्थायी आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 44 दिनों के लिए होगी। इसलिए आवेदन या इंटरव्यू में शामिल होने से पहले उम्मीदवार भर्ती की शर्तों और नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 10 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का स्थान कॉन्फ्रेंस हॉल, मेडिकल डायरेक्टर, लोक नायक अस्पताल (एलएनएच) है। अस्पताल के अनुसार, वॉक-इन इंटरव्यू हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तय समय से पहले इंटरव्यू केंद्र पर पहुंचें। देर से पहुंचने पर परेशानी हो सकती है। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाना जरूरी है।इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, डिग्री, पहचान पत्र और अनुभव से जुड़े दस्तावेज साथ रखें। इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ फोटोकॉपी भी ले जानी चाहिए, ताकि दस्तावेजों की जांच के समय परेशानी न हो। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी योग्यता, विभागवार शर्तों और अन्य जरूरी जानकारी के लिए लोक नायक अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन देखना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह है कि इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले सभी जरूरी कागजात एक बार जरूर जांच लें।