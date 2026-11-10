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पंजाब जेल वार्डर भर्ती 2026: 4,124 उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी, यहां देखें पूरी सूची

Tue, 10 Nov 2026 11:06 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 10 Nov 2026 11:06 AM IST
सार

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 के लिए शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 4,124 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है। शारीरिक परीक्षाएं 11 से 16 नवंबर तक पटियाला के पोलो ग्राउंड में होंगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर सूची और जरूरी निर्देश देख सकते हैं। अभी तैयारी शुरू करें।
 

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PSSSB Jail Warder PMT/PET 2026 Physical Test Schedule Released for 4124 Candidates
PSSSB Jail Warder Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (पीएसएसएसबी) ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 के लिए शारीरिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत निकाली गई थी। बोर्ड की ओर से 7 नवंबर 2026 को जारी सूचना के मुताबिक, शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 11 से 16 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं पंजाब के पटियाला स्थित पोलो ग्राउंड, स्टेडियम रोड पर होंगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही इस अगले चरण में शामिल होने का मौका मिलेगा।

कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट?

  • इस भर्ती के तहत लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 4,124 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए चुना गया है।
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  • इनमें पुरुष जेल वार्डर पद के लिए 3,642 और महिला मैट्रन पद के लिए 482 उम्मीदवार शामिल हैं।
  • बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर 2026 को जारी किया था।
  • यह परीक्षा 26 जुलाई 2026 को हुई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए पंजाब जेल विभाग में कुल 532 पद भरे जाने हैं।
  • इनमें पुरुष वार्डर के 475 और महिला मैट्रन के 57 पद शामिल हैं।
  • उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख और जरूरी निर्देशों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।

पुरुष और महिला उम्मीदवारों की लंबाई कितनी होनी चाहिए?

शारीरिक माप परीक्षा में उम्मीदवारों को तय मानकों पर खरा उतरना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 5 फीट 7 इंच रखी गई है। उनकी छाती बिना फुलाए 33 इंच और फुलाने पर 34.5 इंच होनी चाहिए। वहीं, महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 5 फीट 3 इंच होनी जरूरी है। महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले इन सभी शारीरिक मानकों को ध्यान से पढ़ लें। तय मानक पूरे नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।

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दौड़ और दूसरे खेलों में क्या करना होगा?

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक और रस्सी चढ़ने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पुरुष उम्मीदवारों को 100 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए समय 18.5 सेकंड है। पुरुषों को 7.26 किलोग्राम का गोला 5.50 मीटर और महिलाओं को 4 किलोग्राम का गोला 4 मीटर तक फेंकना होगा। रस्सी चढ़ने में पुरुषों के लिए 15 फीट और महिलाओं के लिए 12 फीट की दूरी तय की गई है। दौड़ के लिए एक मौका मिलेगा, जबकि गोला फेंक और रस्सी चढ़ने के लिए तीन-तीन मौके दिए जाएंगे।

उम्र और पढ़ाई की योग्यता क्या है?

  1. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए।
  2. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी।
  3. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है।
  4. इसके साथ ही 10वीं कक्षा में पंजाबी विषय पढ़ा होना भी अनिवार्य है।
  5. शारीरिक परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवार अपना नाम और रोल नंबर सूची में जांच सकते हैं।
  6. इसके लिए पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं। रिजल्ट या व्हाट्स न्यू सेक्शन में वार्डर और मैट्रन भर्ती की मेरिट सूची वाली पीडीएफ खोलें।
  7. उसमें अपना नाम या रोल नंबर खोजें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
  8. किसी जानकारी के लिए पंजाब जेल विभाग के फोन नंबर 0175-2920245 पर संपर्क किया जा सकता है।
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