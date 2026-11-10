पंजाब जेल वार्डर भर्ती 2026: 4,124 उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी, यहां देखें पूरी सूची

कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट?

इस भर्ती के तहत लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 4,124 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए चुना गया है।

विज्ञापन इनमें पुरुष जेल वार्डर पद के लिए 3,642 और महिला मैट्रन पद के लिए 482 उम्मीदवार शामिल हैं।

बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर 2026 को जारी किया था।

यह परीक्षा 26 जुलाई 2026 को हुई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए पंजाब जेल विभाग में कुल 532 पद भरे जाने हैं।

इनमें पुरुष वार्डर के 475 और महिला मैट्रन के 57 पद शामिल हैं।

उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख और जरूरी निर्देशों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।

पुरुष और महिला उम्मीदवारों की लंबाई कितनी होनी चाहिए?

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (पीएसएसएसबी) ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 के लिए शारीरिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत निकाली गई थी। बोर्ड की ओर से 7 नवंबर 2026 को जारी सूचना के मुताबिक, शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 11 से 16 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं पंजाब के पटियाला स्थित पोलो ग्राउंड, स्टेडियम रोड पर होंगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही इस अगले चरण में शामिल होने का मौका मिलेगा।

शारीरिक माप परीक्षा में उम्मीदवारों को तय मानकों पर खरा उतरना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 5 फीट 7 इंच रखी गई है। उनकी छाती बिना फुलाए 33 इंच और फुलाने पर 34.5 इंच होनी चाहिए। वहीं, महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 5 फीट 3 इंच होनी जरूरी है। महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले इन सभी शारीरिक मानकों को ध्यान से पढ़ लें। तय मानक पूरे नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।

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दौड़ और दूसरे खेलों में क्या करना होगा?

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक और रस्सी चढ़ने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पुरुष उम्मीदवारों को 100 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए समय 18.5 सेकंड है। पुरुषों को 7.26 किलोग्राम का गोला 5.50 मीटर और महिलाओं को 4 किलोग्राम का गोला 4 मीटर तक फेंकना होगा। रस्सी चढ़ने में पुरुषों के लिए 15 फीट और महिलाओं के लिए 12 फीट की दूरी तय की गई है। दौड़ के लिए एक मौका मिलेगा, जबकि गोला फेंक और रस्सी चढ़ने के लिए तीन-तीन मौके दिए जाएंगे।

उम्र और पढ़ाई की योग्यता क्या है?