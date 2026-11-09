सुप्रीम कोर्ट: जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 250 पदों के लिए कब होगी परीक्षा?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) के 250 पदों के लिए भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप 9 नवंबर 2026 को जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकरण संबंधी विवरण से लॉगिन करना होगा। इस स्लिप में परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है, ताकि उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी यात्रा की योजना बना सकें। सिटी स्लिप प्रवेश पत्र नहीं है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य आवश्यक विवरण अलग से जारी होने वाले प्रवेश पत्र में दिए जाएंगे।

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