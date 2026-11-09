डीआरडीओ सेप्टम-11: 764 पदों के लिए आयोजित टियर II परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे करें चेक क्या रहा परिणाम

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र-11 भर्ती के तहत टियर-2 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम 9 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर घोषित किया गया। जिन उम्मीदवारों ने 15 जून 2026 को आयोजित टियर-2 परीक्षा में भाग लिया था, वे अब ऑनलाइन अपना परिणाम और स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

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Technician-A और STA-B के लिए परिणाम जारी

उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी। परिणाम में प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी दी गई है। इसमें यह भी स्पष्ट होगा कि कौन-से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य हुए हैं।

डीआरडीओ की इस भर्ती के माध्यम से टेक्नीशियन-ए (Technician-A) और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी (Senior Technical Assistant-B) के कुल 764 पदों को भरा जाएगा। टियर-2 परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पद के अनुसार अगले चरण में शामिल होना होगा। टेक्नीशियन-ए पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट देना होगा, जबकि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी पद के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

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DRDO CEPTAM 11 Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी संगठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) भर्ती का नाम DRDO CEPTAM 11 पद टेक्नीशियन-ए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी कुल रिक्तियां 764 परीक्षा का चरण टियर-2 टियर-2 परीक्षा की तारीख 15 जून 2026 परिणाम जारी होने की तारीख 9 नवंबर 2026 परिणाम की स्थिति जारी परिणाम का माध्यम ऑनलाइन लॉगिन विवरण आवेदन संख्या और जन्मतिथि आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in

परिणाम में दर्ज इन जानकारियों की करें जांच

उम्मीदवारों को अपना परिणाम डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारियों को ध्यान से जांचना चाहिए। परिणाम में सामान्यतः ये विवरण शामिल होंगे:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

पंजीकरण संख्या

आवेदन किया गया पद

श्रेणी

परीक्षा में प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

परीक्षा से संबंधित विवरण

यदि परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

DRDO CEPTAM 11 Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना टियर-2 परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं। होमपेज पर What's New सेक्शन खोलें। यहां CEPTAM-11 STA-B and Technician-A से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद DRDO CEPTAM 11 Tier 2 Result 2026 लिंक चुनें। आवेदन किए गए पद का चयन करें। अपनी आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। सबमिट करने के बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जांचें। परिणाम डाउनलोड करके भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल प्रति सुरक्षित रखें।

टियर-2 के बाद क्या होगा?

डीआरडीओ सेप्टम-11 भर्ती में अगले चरण की प्रक्रिया उम्मीदवार के पद के अनुसार अलग-अलग होगी।

टेक्नीशियन-ए: टियर-2 में सफल उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

टियर-2 में सफल उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी: सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (DV) की प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

अगले चरण की तारीखों और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए उम्मीदवारों को डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाएं देखते रहना चाहिए।