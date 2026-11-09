आरआरबी एएलपी सीबीएटी 2026: पुनर्निर्धारित परीक्षा का ई-कॉल लेटर जारी, 12 नवंबर को तीसरी पाली में टेस्ट

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सीईएन संख्या 01/2025 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पद के लिए दोबारा निर्धारित कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का ई-कॉल लेटर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12 नवंबर 2026 को तीसरी पाली में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है, जिनके चार परीक्षा केंद्रों पर पहले परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा, पिछली सीबीएटी परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित कुछ उम्मीदवार भी इसमें शामिल होंगे।

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RRB ALP CBAT Admit Card 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) विज्ञापन संख्या CEN 01/2025 पद का नाम असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) परीक्षा का नाम कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) ई-कॉल लेटर की स्थिति जारी परीक्षा की तारीख 12 नवंबर 2026 परीक्षा की पाली तीसरी पाली सिटी स्लिप जारी होने की तारीख 5 नवंबर 2026 लॉगिन विवरण पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्मतिथि आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in

एडमिट कार्ड में दर्ज विवरण जरूर जांचें

प्रभावित उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जा रही है। परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप 5 नवंबर को जारी की जा चुकी है। उम्मीदवार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय, गेट बंद होने का समय और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी निर्देश दिए गए होंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ई-कॉल लेटर का प्रिंटआउट और एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार पर लागू होता है, तो निर्धारित दृष्टि प्रमाण पत्र (विजन सर्टिफिकेट) भी साथ रखना होगा। जरूरी दस्तावेजों के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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सीबीएटी के बाद क्या होगी चयन प्रक्रिया?

असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के तहत सीबीटी-2 के भाग ए और सीबीएटी में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। ध्यान रहे कि सीबीएटी केवल असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए आयोजित किया जाता है और यह क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है। उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान ई-कॉल लेटर पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

RRB ALP CBAT Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं: