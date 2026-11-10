सरकारी नौकरी: इफको और दिल्ली आयकर विभाग की भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, जल्द करें अप्लाई

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। इफको की आंवला यूनिट और दिल्ली आयकर विभाग में निकली भर्तियों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 10 नवंबर 2026 है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आज रात 11:59 बजे तक फॉर्म भरना होगा। इफको में ट्रेनी समेत कई तरह के पदों पर भर्ती निकली है। वहीं, दिल्ली आयकर विभाग में खेल कोटे के तहत टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार संबंधित भर्ती पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इफको में किन पदों पर होगी भर्ती?

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) की उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित आंवला यूनिट में कई पदों पर भर्ती निकाली गई है।

विज्ञापन इसमें ट्रेनी के तहत आईटी सर्विसेज, मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन और फायरमैन के पद शामिल हैं।

इसके अलावा अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और लैब असिस्टेंट के पदों पर भी भर्ती होगी।

जूनियर स्टेनो टाइपिस्ट, वेल्डर और रिगर के पद भी इस भर्ती में शामिल हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी। उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक इफको के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन विज्ञापन

इफको भर्ती में कितना शुल्क लगेगा?

इफको आंवला यूनिट की इस भर्ती की खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी सभी उम्मीदवार बिना आवेदन शुल्क के फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जूनियर स्टेनो के पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार और मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की योग्यता और जरूरी शर्तों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में जरूर देख लें। अंतिम तारीख आज होने के कारण आवेदन में देरी न करें।

आयकर विभाग में कितने पद खाली हैं?

दिल्ली आयकर विभाग ने खेल कोटे के तहत कुल 119 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी। इच्छुक उम्मीदवार आज 10 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से 200 रुपये शुल्क देना होगा। यह भर्ती खेल कोटे के तहत की जा रही है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले खेल से जुड़े जरूरी प्रमाणपत्र और पात्रता की जानकारी भी जांच लेनी चाहिए।