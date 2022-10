{"_id":"635cdea748582f770d114cb5","slug":"up-police-constable-2022-can-notification-be-issued-in-november-candidates-should-start-preparation-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police Constable 2022 : क्या नवम्बर में आएगा नोटिफिकेशन,इच्छुक अभ्यर्थी शुरू कर दें लिखित परीक्षा की तैयारी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: Pushpendra Mishra Updated Sat, 29 Oct 2022 02:16 PM IST

उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस (UP Police Constable) के हजारों पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू की जा सकती हैं। इस भर्ती में महिला व पुरुष उम्मीदवार आवेदन करके यूपी पुलिस में सिपाही बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने राज्य में 20 से अधिक पदों पर भर्ती कराए जाने से जुड़ी तैयारियों करनी शुरू कर दी हैं। हालांकि इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, इस संबंध में कोई भी पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि नवम्बर माह में पुलिस भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। जिसमें 18 से 24 वर्ष तक के न्यूनतम 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर आप इसके लिखित एग्जाम को पहले ही प्रयास में क्रैक करना चाहते हैं तो सफलता डॉट कॉम की अनुभवी फैकल्टी द्वारा तैयारी की गई खासकी मदद ले सकते हैं।

मेरिट के लिए इतने अंक हो सकते हैं जरूरी

यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल बनने के लिए कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 185.34 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग को 172.32, अनुसूचित जाति की कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 145.39 और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कम से कम 114.19 नंबर लाने पड़ सकते हैं। यह आंकड़े वर्ष 2018-19 में हुई कान्स्टेबल भर्ती के एग्जाम के हैं।

इन लोगों को मिलेगा इतना आरक्षण

यूपी पुलिस के कुल 26210 कांस्टेबल पदों की भर्ती में एससी कैटेगरी को 5504, एसटी कैटेगरी को 524, ओबीसी को 7076 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 2621 सीटों पर आरक्षण मिलेगा।

