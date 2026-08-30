चित्रकूट: बाढ़ के बीच पैदल निकले सीएम मोहन यादव, प्रभावितों के घर पहुंचे; बोले- सरकार आपके साथ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को बाढ़ की गंभीर स्थिति का जायजा लेने चित्रकूट पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आरोग्यधाम चित्रकूट हेलीपैड पहुंचे, जहां से वे प्राचीन मुखार बिन्द के पास स्थित आश्रय स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशल-क्षेम जाना और उन्हें राहत सहायता वितरित की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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