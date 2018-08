{"_id":"5b7eb50942c7924646254ba5","slug":"railway-recruitment-2018-vacancy-for-assistant-loco-piolet-and-other-check-details-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"Railway Recruitment 2018: \u0905\u0938\u093f.\u0932\u094b\u0915\u094b \u092a\u093e\u092f\u0932\u091f \u0915\u0908 \u092a\u0926\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u0948\u0915\u0947\u0902\u0938\u0940, \u091c\u0932\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Railway Recruitment 2018: असि.लोको पायलट कई पदों के लिए वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

जॉब डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 23 Aug 2018 06:52 PM IST

ख़बर सुनें

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलेट (एएलपी), टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर सहित कई पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। कुल 329 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं।



इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में होगी। अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं।



पदों के नाम

असिस्टेंट लोको पायलेट , टेक्नीशियन , जूनियर इंजीनियर और अन्य।



कुल पदों की संख्या

329



योग्यता

इन सभी पदों पर 12वीं पास से लेकर स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है।



उम्र सीमा

इन पदों पर आवेदन करन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु में एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट भी दी जा रही है।



इस आधार पर होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा और परीक्षा कम्प्यूटर पर आधारित होगी।



आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप सी (RRB Group C) के पदों पर भर्ती परीक्षा करा रहा है. ग्रुप सी (Group C) के पदों के बाद ग्रुप डी (RRB Group C) के पदों पर भर्ती परीक्षा होगी. ग्रुप डी की परीक्षा (RRB Group D Exam) के लिए एडमिट कार्ड (RRB Group D Admit Card) परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) आरआरबी की वेबसाइट्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.