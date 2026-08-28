{"_id":"6a917b0705624f138102b41b","slug":"raksha-bandhan-2026-pm-modi-gets-rakhi-tied-by-school-children-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी, वीडियो हुआ वायरल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी, वीडियो हुआ वायरल

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 28 Aug 2026 05:41 PM IST







Link Copied



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "यह त्योहार स्नेह और सद्भाव के बंधन को और मजबूत करे। यह सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लाए।" ... और पढ़ें

विज्ञापन