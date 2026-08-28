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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Raksha Bandhan 2026: PM Modi gets 'Rakhi' tied by school children

पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी, वीडियो हुआ वायरल

Fri, 28 Aug 2026 05:41 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 28 Aug 2026 05:41 PM IST
Raksha Bandhan 2026: PM Modi gets 'Rakhi' tied by school children
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "यह त्योहार स्नेह और सद्भाव के बंधन को और मजबूत करे। यह सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लाए।"
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