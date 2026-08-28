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Rishikesh News: नेपाल में कराटे में चमके ऋषिकेश के खिलाड़ी, राज्यपाल ने किया सम्मानित

Fri, 28 Aug 2026 05:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:44 PM IST
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Rishikesh karate players shine in Nepal; Governor honors them
ऋषिकेश। नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ऋषिकेश के खिलाड़ियों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, दो कांस्य और तीन रजत सहित छह पदक जीतकर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया।
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टीम के कोच विश्वनाथ राजपूत ने बताया कि नेपाल में 2 से 4 जून तक अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में ऋषिकेश के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। नौ वर्ष बालिका वर्ग में नितिगया गौतम ने कांस्य पदक, 11 वर्ष बालक वर्ग में करन कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी वर्ग में हर्षित भट्ट ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 11 वर्ष बालिका वर्ग में मनस्वी शर्मा ने रजत पदक, 13 वर्ष बालिका वर्ग में आराध्या भंडारी ने रजत पदक तथा बालक वर्ग में अथर्व देवली ने रजत पदक जीता।
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पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने बच्चों की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार भी है। नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने से शरीर स्वस्थ और मन मजबूत रहता है।
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