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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   HCL Recruitment 2026: Government Company Offers Jobs with Salary Up to Rs 1.69 Lakh, Check Eligibility

एचसीएल भर्ती: सरकारी कंपनी में निकली 1.69 लाख वेतन वाली नौकरी, किस पोस्ट के लिए कौन-सी डिग्री जरूरी? जानें

Thu, 17 Sep 2026 12:37 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 17 Sep 2026 12:37 PM IST
सार

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 43 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 1.69 लाख रुपये तक वेतन मिल सकता है। भर्ती 11 विषयों में होगी, जिसमें अलग-अलग पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।

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HCL Recruitment 2026: Government Company Offers Jobs with Salary Up to Rs 1.69 Lakh, Check Eligibility
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
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हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अनुभवी पेशेवरों के लिए 43 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां 11 अलग-अलग विषयों में निश्चित अवधि के आधार पर की जाएंगी। पद FTE-I से FTE-VI ग्रेड तक हैं। योग्य उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 सुबह 11 बजे से 5 अक्तूबर 2026 रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन HCL की आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर किया जा सकता है। 

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किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?

  • इंडस्ट्रियल सेफ्टी: इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के साथ सेफ्टी मैनेजमेंट में पीजी डिग्री/डिप्लोमा या सेफ्टी/फायर इंजीनियरिंग में BTech।
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  • जियोलॉजी: जियोलॉजी या एप्लाइड जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन।
  • इलेक्ट्रिकल: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन।
  • मैकेनिकल: मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी में ग्रेजुएशन।
  • सिविल: सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन।
  • एम एंड एचएस: मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS और कम से कम 3 साल का अनुभव। इसमें इमरजेंसी या ऑक्यूपेशनल हेल्थ में कम से कम 1 साल का अनुभव जरूरी है। पीजी डिप्लोमा वालों के लिए भी डिप्लोमा के बाद 3 साल का क्लिनिकल अनुभव जरूरी है।
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  • पर्यावरण प्रबंधन: पर्यावरण इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के साथ पर्यावरण विषय में पीजी डिग्री/डिप्लोमा। पर्यावरण विज्ञान में पीजी भी मान्य है।
  • मिनरल प्रोसेसिंग: मिनरल/मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग या मिनरल प्रोसेसिंग में BE/BTech या MTech।
  • ह्यूमन रिसोर्स: HR/पर्सनल मैनेजमेंट में MBA या पीजी डिग्री/डिप्लोमा। लेबर लॉ के तहत मान्य MSW डिग्री भी स्वीकार्य है।
  • वित्त: CA या CMA की फाइनल परीक्षा पास होना जरूरी है।
  • सर्वे: माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के साथ सर्वेयर का योग्यता प्रमाण पत्र या MTech (जियोमैटिक्स)।

कितना मिलेगा वेतन?

ग्रेड मासिक वेतन अधिकतम उम्र योग्यता के बाद अनुभव वर्तमान/पिछली नौकरी में मासिक सकल वेतन
FTE-VI 1,69,600 52 साल 18 साल 90,000
FTE-IV 1,31,900 47 साल 12 साल 70,000
FTE-III 1,13,100 42 साल 9 साल 60,000
FTE-II 94,200 40 साल 6 साल 50,000
FTE-I 75,400 35 साल 3 साल 40,000

आयु सीमा में छूट: ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल, अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांगजन (सामान्य) उम्मीदवारों को 10 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी।

नहीं होगी लिखित परीक्षा

एचसीएल एफटीई भर्ती में चयन मुख्य रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार (PI) में प्रदर्शन के आधार पर होगा। साक्षात्कार को 100% महत्व दिया जाएगा और सामान्य स्थिति में लिखित परीक्षा नहीं होगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर एचसीएल उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकता है। आमतौर पर हर पद के लिए 5 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अगर किसी पद के लिए 5 से कम आवेदन आते हैं, तो चयन समिति उपलब्ध उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर फैसला करेगी। जरूरत पड़ने पर रिक्त पदों के लिए आगे की सूची भी तैयार की जा सकती है।

अनुभव की शर्तें क्या?

  • शॉर्टलिस्टिंग में न्यूनतम जरूरी अनुभव से अधिक हर पूरे साल के प्रासंगिक अनुभव पर 1 अंक दिया जाएगा।
  • न्यूनतम योग्यता से अधिक हर अतिरिक्त प्रासंगिक डिग्री के लिए 1 अंक मिलेगा, जिसमें अधिकतम 2 अंक मिल सकते हैं।
  • जरूरत के अनुसार एचसीएल अतिरिक्त मानदंड भी तय कर सकता है।
  • साक्षात्कार की सूचना केवल ईमेल से दी जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को कॉल लेटर मिलेगा।
  • उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में से कोई एक मूल पहचान पत्र साथ लाना होगा।
  • सूचना मिलने के बाद साक्षात्कार या परीक्षा की तारीख, समय या स्थान बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले एचसीएल की आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाएं।
  • वेबसाइट पर Careers/Recruitment सेक्शन में जाएं।
  • HCL FTE Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन खोलें और अपनी योग्यता जांचें।
  • ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें।
  • जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क, यदि लागू हो, जमा करें।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें।
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