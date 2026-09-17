एचसीएल भर्ती: सरकारी कंपनी में निकली 1.69 लाख वेतन वाली नौकरी, किस पोस्ट के लिए कौन-सी डिग्री जरूरी? जानें

नहीं होगी लिखित परीक्षा

एचसीएल एफटीई भर्ती में चयन मुख्य रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार (PI) में प्रदर्शन के आधार पर होगा। साक्षात्कार को 100% महत्व दिया जाएगा और सामान्य स्थिति में लिखित परीक्षा नहीं होगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर एचसीएल उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकता है। आमतौर पर हर पद के लिए 5 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।



अगर किसी पद के लिए 5 से कम आवेदन आते हैं, तो चयन समिति उपलब्ध उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर फैसला करेगी। जरूरत पड़ने पर रिक्त पदों के लिए आगे की सूची भी तैयार की जा सकती है।

अनुभव की शर्तें क्या?